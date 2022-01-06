Türkiye'ye örnek Selçuklu Şehir Kütüphanesi açılış için gün sayıyor

Eğitime olan desteğini her yıl arttıran Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2022 yılında açacağı kütüphanelere ek olarak Selçuklu Şehir Kütüphanesi’ni de hizmete sunarak ilçeye çok önemli bir yatırım daha kazandıracak.

Selçuklu Belediyesi şehrin fiziki altyapısının imar edilmesinin yanı sıra eğitim ve kültür hayatına da ciddi katkılarda bulunuyor. Bu kapsamda kütüphane yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi 2022 yılında açılış hazırlığı süren 5 kütüphane ve yeni nesil Selçuklu Şehir Kütüphanesi ile örnek bir yatırımı daha şehre ve ilçenin hizmetine sunacak. Kütüphane rakamlarına ihtiyaca göre yıl içerisinde yeni kütüphaneler de ilave edilecek. Bünyesinde 9 halk, 1 çocuk ve 82 okul kütüphanesi ile toplamda 92 kütüphane bulunan Selçuklu Belediyesi, 2021 yılında hizmete açılan kütüphanelerle kütüphane sayılarını artırarak yerel yönetimlerdeki bu başarısını katladı. Büyük bir okur kitlesine sahip olan Selçuklu Belediyesi kütüphaneleri 183 bin 873 üye ve 594 bin 447 kitap sayısına sahip. Öğrencilere ders çalışma ve araştırma yapmak için önemli olanaklar da sağlayan kütüphanelerde 431 adet bilgisayar bulunuyor. En son geçtiğimiz Mart ayında yapılan toplu kütüphane açılışıyla kütüphane sayısını 92’ye çıkaran Selçuklu Belediyesi bu rakamı 98’e yükselterek ilçenin ve şehrin kültürel hayatına yön vermeye devam edecek. 2022 yılı içerisinde kütüphane yatırımları devam ederek mevcut rakam, ihtiyaca ve talebe göre yeni kütüphanelerle artacak.



"Selçuklu Şehir Kütüphanesi ilçeye yeni bir soluk getirecek"

Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine kazandırılacak olan Selçuklu Şehir Kütüphanesi tamamlanıyor. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkacak olan kütüphane tasarımıyla Türkiye’de örnek olacak. Öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim programlarının yanı sıra kariyer yaşamlarına da destek olarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında önemli bir boşluğu dolduracak olan Selçuklu Şehir Kütüphanesi, 4 bin 400 metrekare alanda bodrum, zemin ve 3 kattan oluşacak. Konya’da ilk olacak uygulama kapsamında kütüphane içerisinde çocuk kütüphanesi, çalışma alanları, konferans salonu, etüt salonu, öğrencilerin keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak oyun salonu gibi donatılar yer alacak.



“Yeni nesil kütüphanemizle örnek olacağız”

Eğitim ve Kültüre yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Eğitim anlamındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Selçuklu ilçemizde 92 adet kütüphaneyle en çok kütüphaneye sahip olan ilçeyiz. Bu yatırımlarımıza 2022 yılında da devam edeceğiz şu an açılış hazırlığı süren 5 kütüphaneye ek olarak yakın zamanda açılışını yapacağımız yeni nesil Selçuklu Şehir Kütüphanemizle hem şehre hem de ilçemize örnek bir tesis kazandırmış olacağız. Bu tesisimizle, gençlerimizin 24 saat hizmet alabilecekleri, burada hem çalışmalarını yapabilecekleri hem de istedikleri kitaba ulaşabilecekleri özel bir ortam hazırlıyoruz. Yıl içerisinde ihtiyaca ve talebe göre kütüphane sayımızı arttırarak bu yıl da kütüphane sayımızı rekor seviyelere çıkartacağız.” dedi.

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