İstanbul’da Nasreddin Hoca’lı Günler

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, İstanbul’da düzenlenen "6. Konya Tanıtım Günleri’nde açılan stantta yerini aldı.

İstanbul Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenen "6. Konya Tanıtım Günleri " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıldı. Konya'nın birçok yöresel lezzetinin tanıtıldığı, stantlarda kente ve ilçelere özgü markalarda yer aldı. Konya'nın ve ilçelerinin tüm değerleriyle adeta İstanbul'a taşındığı etkinlikte, kimi vatandaşlar gezdiği stantlarda yöresel lezzetlerin tadına bakarak alışveriş yaptı, kimisi de dolaştıkları stantlarda sergilenen ürün ve eserler hakkında bilgi aldı.

Akşehir Belediyesi de 6. Konya Tanıtım Günleri’nde açtığı stantla yerini aldı. Akşehir’in tescilli lezzetleri, Akşehir’in tarihi ve kültürel alanlarının tanıtıldığı stantta temsili Nasreddin Hoca’da ziyaretçileri karşıladı. Yoğun ilginin olduğu Akşehir standından ziyaretçiler temsili Nasreddin Hoca ile bol bol fotoğraf çektirirken, Akşehir’e özgü lezzetlerin de tadına bakabilme imkânı buluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’unda ziyaret ettiği Akşehir Standında ziyaretçileri ağırlayan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneğimiz tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen 6. Geleneksel Konya Tanıtım Günleri’nin açılış programına katıldık. Akşehir Belediyesi olarak yerimizi aldığımız fuarın ilk gününde kıymetli misafirlerimizi standımızda konuk ettik. Konya’mızın incilerinden bir tanesi olan Akşehir’imizi tüm Türkiye’ye daha iyi tanıtabilmek için çaba sarf ettiğimiz bu güzel etkinlikte temsili Nasreddin Hoca’mızda ziyaretçilerimizin büyük ilgisini görüyor” diye konuştu.

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