Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Belediyesi KONSİAD Konya günlerinde yerini aldı

İHA

Meram Belediyesi KONSİAD Konya günlerinde yerini aldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, İstanbul’da organize edilen ‘Konyalılar Buluşması’nda yerini aldı.
Meram Belediyesi, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından İstanbul Yenikapı’da organize edilen ‘Konyalılar Buluşması’nda yerini aldı. Konya siyasetini ve bürokrasisini buluşturan organizasyonun açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, dernek yönetim kurulu üyeleri ve İstanbul’da yaşayan Konyalılar katıldı. Meram Belediyesinin de yerini aldığı Konya Tanıtım Günleri Fuarı'nın açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

“Fuar dört gün boyunca misafirlerini ağırlayacak”
Ziyaretçilere ve katılımcılara 4 gün boyunca Konya’nın her yönüyle anlatılacağı ve tanıtılacağı buluşmada Meram Belediyesi, açtığı stantla Meram’ın tanıtımına katkı sunacak. Konya ve ilçelerinin tarihi ve kültürel yönleriyle tanıtımının yapılacağı, gerçekleşen yatırımlarla değişen Konya’nın yeni yüzü anlatılacağı, Konya belediyelerinin icraatlarını ve Konyalı firmaların da kendilerini tanıtacağı organizasyon 9 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Ziyaretçilerin, Konya’nın tarihi, kültürel, turistik mekanlarını ve yöresel ürünlerini tanıyacakları programın ilk gününde en çok ilgi çeken stantlarından birisi de Meram Belediyesinin oldu.

"Meramımızı anlatmak adına her fırsatı en güzel şekliyle değerlendiriyoruz”
İstanbul gibi bir dünya kentinde düzenlenen bu buluşmanın, büyüleyen güzellikleriyle Meram'ı ve örnek çalışmalarıyla Meram Belediyesini en güzel şekliyle tanıtma fırsatı sunduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın önceliklerinden birinin de doğa, kültürel ve tarihi zenginliğinin tanıtılması, anlatılması ve bu sayede bilinirliliğinin artması olduğuna vurgu yaptı. KONSİAD tarafından organize edilen Konya Tanıtım Günleri’nin şehri ve şehrin markalarını tanıtması açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizle ve şehrimizi, ilçemizi tanımak isteyen vatandaşlarımızla buluşmak üzere Yenikapı’da yerimizi aldık. Konya sadece Konya’dan ibaret değil. Türkiye’nin hatta dünyanın birçok yerinde Konyalılarla karşılaşmanız mümkün. İstanbul’da yaşayan çok sayıda hemşehrimiz var. Geleneksel bir hal alan bu buluşmada, özellikle bu güzel şehirde yaşayan hemşehrilerimizle özlem ve hasret gideriyoruz. Bu organizasyon Konya’yı özleyen hemşehrilerimizle buluşmak adına bizlere önemli bir fırsat veriyor. Hemşehrilerimiz ve diğer vatandaşlarımız Konya kültürüne ait ne varsa burada tanımış oluyorlar. Konya yemekleri ikram ediliyor, firmalar kendini tanıtıyor, belediyelerimiz icraatlarını anlatıyor. Bu sayede hemşehrilerimiz bir taraftan özlem giderirken diğer taraftan da memleketlerinin belediyeleriyle kaynaşma fırsatı buluyorlar. Neticeleri itibariyle önemli yararlar sağlayan fuarın organizasyonunu gerçekleştiren KONSİAD’a ve başkanına şükranlarımı sunuyor, katılım sağlayan firmalara ve belediyelere de teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri organizasyonların önümüzdeki yıllarda büyüyerek ve gelişerek hatta diğer şehirlere de yayılarak devam etmesini ümit ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul’da Nasreddin Hoca’lı Günler
YEREL HABERLER İstanbul’da Nasreddin Hoca’lı Günler
Konyaspor’da İlhan Palut ile sözleşme yenileniyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da İlhan Palut ile sözleşme yenileniyor
Türkiye'ye örnek Selçuklu Şehir Kütüphanesi açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Türkiye'ye örnek Selçuklu Şehir Kütüphanesi açılış ...
Bilgehaneler’de 2021 yılı dolu dolu geçti
YEREL HABERLER Bilgehaneler’de 2021 yılı dolu dolu geçti
Balıkesir'de çaldığı telefonlarla Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de çaldığı telefonlarla Konya'da yakalandı
Makas üzerindeki kablo numuneleri hırsızlık şüphelisini ele verdi
YEREL HABERLER Makas üzerindeki kablo numuneleri hırsızlık ...
Çiftçilere ekim için yağış periyodu uyarısı
YEREL HABERLER Çiftçilere ekim için yağış periyodu uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya geliyor
Meram’da 8. Sınıf öğrencileri MEGA sınavında ter döktü
YEREL HABERLER Meram’da 8. Sınıf öğrencileri MEGA sınavında ter ...
Türkiye birincisi öğrencilere, Rektör Aksoy’dan teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Türkiye birincisi öğrencilere, Rektör Aksoy’dan ...
Konya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı
Konya Şehir Tiyatrosu 7 yeni oyunla daha tiyatro severlerle buluşacak
YEREL HABERLER Konya Şehir Tiyatrosu 7 yeni oyunla daha tiyatro ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama
Başkan Akkaya: “Akşehir’i hep birlikte yöneteceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Akkaya: “Akşehir’i hep birlikte yöneteceğiz”
Konya’da polisten uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Konya’da polisten uyuşturucuya geçit yok
Konya’da şiddet uygulayan kocasını öldüren kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da şiddet uygulayan kocasını öldüren kadın ...
Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 çocuğunu dövünce öldürmüş (2)
YEREL HABERLER Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 ...
Konya'daki koca cinayetinin sebebinin "örümcek" olduğu iddiası
YEREL HABERLER Konya'daki koca cinayetinin sebebinin "örümcek" ...
Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 çocuğunu dövünce öldürmüş
YEREL HABERLER Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 ...
Tropikal Kelebek Bahçesi 375 bin ziyaretçi ağırladı
YEREL HABERLER Tropikal Kelebek Bahçesi 375 bin ziyaretçi ağırladı
Konya itfaiyesi 2021'de 10 binin üzerinde olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Konya itfaiyesi 2021'de 10 binin üzerinde olaya ...
Başkan Karabacak: “Yeni kamyon garajımız Konyamız’a hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “Yeni kamyon garajımız Konyamız’a ...
40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, metruk evde yakalandı
YEREL HABERLER 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, metruk evde ...
Kulu Devlet Hastanesine atanan başhekim görevine başladı
YEREL HABERLER Kulu Devlet Hastanesine atanan başhekim görevine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.