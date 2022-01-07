Karatay “Geleneksel 6. Konya Günleri”nde tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay “Geleneksel 6. Konya Günleri”nde tanıtıldı

İHA

Karatay “Geleneksel 6. Konya Günleri”nde tanıtıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İstanbul’da başlayan “Geleneksel 6. Konya Tanıtım Günleri”ne katıldı.
Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ancak pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl yapılamayan “6. Konya Tanıtım Günleri” İstanbul’da başladı. Karatay Belediyesi de İstanbul Yenikapı’daki etkinlik alanındaki organizasyonda Karatay’ın tarihi, kültürel, sosyal ve daha birçok alandaki değerlerini içeren bir stant kurdu. Tüm değerleriyle ilçenin tanıtıldığı ve büyük ilgi gören Karatay standını ziyarete gelen vatandaşlar; Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan pek çok eser ve hizmetler hakkında bilgi alıyor. Karatay Belediyesinin “Sıfır Atık” çalışmalarının çok daha geniş bir tabana yayılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Karatay’ın yeni üyesi “Karacan” da stantta vatandaşları karşılıyor. Vatandaşlar ayrıca, Karatay Lavanta Bahçesi’ndeki lavantalardan elde edilen ürünlerin de tadına bakma fırsatı da buluyor.

Karatay standına yoğun ilgi
Konyalı Aşıklar Öksüz Ozan ve Yağız Ozan da Aşıklık geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarma çabasında olan Karatay Belediyesinin bu yılki standında yer alıyor. Aşıklar; etkinlik boyunca standı ziyaret eden vatandaşlara birbirinden özel şiirler, türküler, koçaklama ve güzellemeleri seslendiriyor. Konya Tanıtım Günleri’nde Karatay Belediyesinin standını gezen vatandaşlar, Karatay Belediyesi standını çok beğendiklerini ifade ederek, Karatay Belediyesinin şehir ile ilçe kültürüne yaptığı katkılar için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.
Açılışına ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da 6. Konya Tanıtım Günleri’nin açılışının ardından Karatay Belediyesi’nin standını ziyaret etti.

Bakan Murat Kurum, Karatay standında kaşık havası oynadı
Karatay Belediyesi ve Karatay’daki çalışmalar hakkında bilgi alan protokol üyeleri, bir süre Konyalı Âşıklar Öksüz Ozan ve Yağız Ozan’ı da dinledi. Davulun da çalındığı stantta renkli görüntüler oluşurken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ile birlikte Konya folklorundan örneklerin sergilendiği kaşık havasına eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da binada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Konya'da binada çıkan yangın korkuttu
Meram Belediyesi KONSİAD Konya günlerinde yerini aldı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi KONSİAD Konya günlerinde yerini aldı
İstanbul’da Nasreddin Hoca’lı Günler
YEREL HABERLER İstanbul’da Nasreddin Hoca’lı Günler
Konyaspor’da İlhan Palut ile sözleşme yenileniyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da İlhan Palut ile sözleşme yenileniyor
Türkiye'ye örnek Selçuklu Şehir Kütüphanesi açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Türkiye'ye örnek Selçuklu Şehir Kütüphanesi açılış ...
Bilgehaneler’de 2021 yılı dolu dolu geçti
YEREL HABERLER Bilgehaneler’de 2021 yılı dolu dolu geçti
Balıkesir'de çaldığı telefonlarla Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de çaldığı telefonlarla Konya'da yakalandı
Makas üzerindeki kablo numuneleri hırsızlık şüphelisini ele verdi
YEREL HABERLER Makas üzerindeki kablo numuneleri hırsızlık ...
Çiftçilere ekim için yağış periyodu uyarısı
YEREL HABERLER Çiftçilere ekim için yağış periyodu uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya geliyor
Meram’da 8. Sınıf öğrencileri MEGA sınavında ter döktü
YEREL HABERLER Meram’da 8. Sınıf öğrencileri MEGA sınavında ter ...
Türkiye birincisi öğrencilere, Rektör Aksoy’dan teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Türkiye birincisi öğrencilere, Rektör Aksoy’dan ...
Konya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı
Konya Şehir Tiyatrosu 7 yeni oyunla daha tiyatro severlerle buluşacak
YEREL HABERLER Konya Şehir Tiyatrosu 7 yeni oyunla daha tiyatro ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama
Başkan Akkaya: “Akşehir’i hep birlikte yöneteceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Akkaya: “Akşehir’i hep birlikte yöneteceğiz”
Konya’da polisten uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Konya’da polisten uyuşturucuya geçit yok
Konya’da şiddet uygulayan kocasını öldüren kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da şiddet uygulayan kocasını öldüren kadın ...
Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 çocuğunu dövünce öldürmüş (2)
YEREL HABERLER Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 ...
Konya'daki koca cinayetinin sebebinin "örümcek" olduğu iddiası
YEREL HABERLER Konya'daki koca cinayetinin sebebinin "örümcek" ...
Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 çocuğunu dövünce öldürmüş
YEREL HABERLER Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 ...
Tropikal Kelebek Bahçesi 375 bin ziyaretçi ağırladı
YEREL HABERLER Tropikal Kelebek Bahçesi 375 bin ziyaretçi ağırladı
Konya itfaiyesi 2021'de 10 binin üzerinde olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Konya itfaiyesi 2021'de 10 binin üzerinde olaya ...
Başkan Karabacak: “Yeni kamyon garajımız Konyamız’a hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “Yeni kamyon garajımız Konyamız’a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.