Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Muğdatoğlu göreve başladı

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Konya’nın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Selçuk Muğdatoğlu göreve başladı.

Ereğli’nin yeni Emniyet Müdürü Selçuk Muğdatoğlu oldu.

Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Selçuk Muğdatoğlu, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. İlçe Emniyet Müdürü Muğdatoğlu, atamanın ardından bugün Ereğli’deki görevine başladı.

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