Konya Havalimanında Aralık’ta 54 bin 29 yolcuya hizmet verildi

Konya Havalimanında Aralık ayında 54 bin 29 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı’nın 2021 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık ayında Konya Havalimanında iç hat yolcu trafiği 46 bin 889 olurken, dış hat yolcu trafiği 7 bin 140 oldu. Toplamda 54 bin 29 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında Konya Havalimanına iç hat inişkalkış yapan uçak trafiğinin 433 olduğu belirtilen açıklamada, “Dış hatlar uçak trafiği 57 olmak üzere, toplam uçak trafiği 490’a ulaştı. Aralık ayında Konya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 505 ton olarak gerçekleşti" denildi.

2021 yılı 12 aylık (OcakAralık) dönemde ise Konya Havalimanında yolcu trafiği 657 bin 370, uçak trafiği 6 bin 444, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 7 bin 507 ton olarak gerçekleşti.

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