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Çocuklarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmayan aile, gelinleri için tahliye istedi

İHA

Çocuklarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmayan aile, gelinleri için tahliye istedi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kocasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulan gelinlerine sahip çıkarak şikayetçi olmayan kayınvalide ve kayınpederi, gelinlerinin tahliye edilmesini istedi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesinde 3 gün önce yaşanan olayda, 3 çocuk annesi Fatma K. (52) ile eve alkollü gelen eşi Mustafa K. arasında duvardaki örümcek ağları nedeniyle tartışma çıktı. Çocuklarını ve kendisini döven kocasına engel olmak isteyen Fatma K., eline geçirdiği bıçakla eşi Mustafa K.'yı göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Fatma K., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayın ardından hayatını kaybeden Mustafa K.'nın annesi Güllü K. ve babası Ferruh K. ifade verdi. Kayınvalide ve eşi, çocuklarının ölümüne neden olan gelinlerinden şikayetçi olmadıklarını belirterek, konulduğu cezaevinden tahliye edilmesini istediklerini söyledi.

"Şiddet nedeniyle şikayet ettik, evden uzaklaştırma verildi"
Gelininin sürekli fotoğrafını “Güzel kara Fatmam, benim kuzum, kaderinde bu da varmış canım kuzum” diyerek öperek gözyaşı döken kayınvalide Güllü K., ölen oğullarıyla uzun süredir kendilerine küs olması sebebiyle konuşmadıklarını, kendilerine de sövüp, tehditler ettiğini öne sürdü. Oğullarının birkaç kez farklı suçlardan cezaevinde yatıp çıktığını, şiddet uygulaması nedeniyle evden uzaklaştırma cezası verildiğini de vurgulayan Güllü K., “Çok tepki yaptım, ‘şunu bırak’ diye. ‘Bırakmam anne, çocuklarım ele baba demesin’ dedi. Çok yutkundu. 24 yıl gezdi, yumruğu yedi, gitti para kazandı geldi. Yine aynı tepkiyle devam etti. Şiddet nedeniyle şikayet ettik, evden uzaklaştırma verildi. Çıktı geldi, 23 üç ay sonra şiddet daha çoğaldı. Bir daha seslenemedik. Polis ne yapsın, o da görevli bir memur. Gelinim 24 senenin eziyetini çekti" dedi.

"Tek isteğim var benim yavrularımın boynunu bükmeyin"
Emniyette verdikleri ifadede gelinlerinden şikayetçi olmadıklarını da belirten Güllü K., gelinlerinin cezaevinden tahliyesini istediklerini belirterek, “Şikayetçi asla olmadım. O benim melaike kuzum, yavrum. O bir sineği bile öldüremez. Anneciğim, evladım, kuzum. Benim kendi evladım olsa o kadar ben terbiyeli yetiştiremem. O kadar masum yetiştiremem yavrumu. Benim dert ortağım. ‘Anne ben ne yapayım, yavrularım var benim’ derdi. Benim tek isteğim, devletimden, memurlarından, polisimden, herkesten, kanun adamlarından benim yavrularımın boynunu bükmeyin. Yavrularımın, öksüzlerimin boynunu bükmeyin. Okutmaya çalışalım. Nasıl kurtulacaksa kurtarın. Ben ölmeden, gözlerim görürken Allah’ın emanetini ben gelinime teslim edeyim. O, bir kibrit çöpünü canı acıyacak diye karşısındakine dürtemeyen bir melaike idi. Bu melaikenin içi bomba gibi dolmuş, yutkunuyor. Kimseye de sırrını vermez, ‘açım, sopa yedim’ demez. O beresiyle para kazanmaya gider” diye konuştu.

"Elimizden bir şey gelmedi"
Kayınpeder Ferruh K. da, ölen oğlunun eşi ve çocukları gibi kendilerine de çok çektirdiğini anlatarak, "Elimizden bir şey gelmedi. İnan bize bu bıçak mı vuracak, bir şey mi vuracak’ diye inemedik. Bu içkici arkadaşlara geldi, bunu içirdi sövdü, saydı, bu şekilde geçti. 6 aydır konuşmazdı bizimle. Çocuklarını dahi göndermezdi. Çocukları biz özlüyorduk, bakkalda görüşürsek ‘al şu parayı kuzum bir şey al’ derdik, çocuklar korkusundan alamıyordu. Parayı nereden buldunuz, niye bunu aldınız gibicesine... Böyle gidiyordu, bize de, bana da sövüyordu, söverek gidiyordu. Oğlum, ‘yapma ayıp olur’ desek de, biz korkuyorduk, bu durumlar karşısında, ne diyebiliriz bir şey diyemedik. 23 ere polislik oldu. Polisler de bir şey yapamadı. Uzaklaştırma verdiler, 2 gün uzaklaştırıyorsun, 3'üncü gün geliyor. Ne olacak bu, hiçbir şey olmadı. Bu şekilde devam etti gitti. Ben de kızımızın bir an önce kurtulmasını istiyorum. Çocuklarının başına dönsün. Biz ne kadar iyi de olsak. İlla annesi, babasının hayrı olmadığı gibi ona toplanan parayı pulu yemekte böyle bir kişiydi. Çoluğunu çocuğunu hiç düşünmezdi. Ölmüş, kalmış, düşünmezdi. Hiç acıma duygusu yoktu. Başına Allah böyle yazmış galibe böyle oldu” şeklinde konuştu.

"Benim annemi kurtarın"
Fatma K.’nın evli olan 23 yaşındaki kızı Güllü Ç. ise annesinin masum olduğunu savunarak, “Buradaki herkes bunu biliyor. Biz o evdeki yaşadıklarımızı biliyoruz. Annemin canına tak etmeseydi, onu yapacak asla öyle bir kadın değildi. Kesinlikle yapmazdı. Çocuklarını kurtarmak için olduğuna adım gibi de eminim. Çünkü bu iş babamın ölmesiyle sonuçlanmasaydı, muhtemelen kardeşlerime bir şey yapacaktı. Mutlaka iş daha da kötüye gidecekti. Benim kardeşlerime, anneme olan olacaktı. Benim annemi kurtarın. Benim annem masum. Annemin ne yaşadığını herkes biliyor. Annem kibrit çöpüyle bile bir kişiye zarar verecek bir insan değildi. Ben babamla konuşmayalı 7 yıl oldu. 7 yıldır konuşmuyorum, küsüm. Annemle telefonda gizli gizli konuşuyordum, görüşüyordum. Çalıştığı yerlerde görüşmeye çalışıyordum. Kardeşlerimle okullarda, teneffüs aralarında görüşmeye çalışıyordum. Bizim çektiğimizi kimse bilmiyor, eğer bilseydiniz sizin kalbiniz dayanmazdı. Annemi kurtarın, oradan çıksın, çok şeyler yaşadı kadın. Rabbimden dileğim, bundan sonra refaha kavuşsun artık. Gelsin, evinde artık o sıcacık yuvasında otursun. Oturamadı, neler neler çekti” dedi.

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