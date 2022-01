Oğlunu öldüren gelinine sahip çıktı: Fatma´m masum, cezaevinden çıkarın

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u (48) bıçaklayarak öldüren Fatma Koç´a (52) kayınvalidesi Güllü Koç sahip çıktı. Oğlunun kendisine de şiddet uyguladığını, gelininden şikayetçi olmadığını belirten Güllü Koç, ''Benim Fatma´m masum. Onu cezaevinden çıkarın. O benim gelinim değil, kızım gibiydi'' dedi.

Olay, 04 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle oğlu Emrullah (17) ve kızı Hande Gül (13) ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı. Bir fırsatını bulup kurtulan 3 çocuk annesi Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Koç tutuklandı.

Babaannelerinin yanında kalan çiftin çocukları Emrullah ve Hande Gül´e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı´nca psikolojik destek verildiği belirtildi.

'ŞİDDETTEN KURTULMAK İÇİN 16 YAŞINDA EVLENDİM'

Çiftin büyük çocukları Güllü Çakır (22), baba şiddetinden kurtulmak için 16 yaşında mahkeme kararıyla evlendiğini belirtti. Annesi Fatma Koç'un babası tarafından sürekli şiddet görüp, işkenceye uğradığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Bizim neler yaşadığımızı burada çevredeki herkes biliyor aslında; ama kimse engel olamadı. Babam, bizlere çok şiddet uygulardı. Hatta şiddetle de kalmazdı, hakaretlerde ederdi ve psikolojik olarak da çok etkilendik.16 yaşıma kadar sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet gördüm. Benden sonra da kardeşlerimin ve annemin, canına tak ettiresiye her şeyi uyguluyordu. Canına zarar verebilecek şekle getiriyordu. Sürekli alkol alıyordu. Alkollü gelip dövüyordu. Alkolsüz olsa da dövüyordu. Çünkü en ufak şeylerden bahane buluyordu.''

'BİZDE BABA KAVRAMI YOKTU'

Kardeşlerinin ve kendisinin baba sevgisi görmeden büyüdüklerini ifade eden Çakır, "Bizi çok döverdi. Anneme işkenceler ederdi. Annem kaç kere gözleri ve vücudundaki morluklarla, hastaneye ve işine gitti. Benim anneciğim, 'gözüme odun çarptı' diyerek olayı kapatmaya çalışırdı. Çünkü korkuyordu. Annem boşanmak istedi. 'Çocuklarım için ben buradan gitmek istiyorum' dedi. 'Çocuklara da zarar veririm. Senin gittiğin yerde seni bulurum, ailene de zarar veririm' diye tehdit ederdi'' dedi.

KARDEŞLERİMİ KORUMAK İÇİN YAPTI

Annesinin, çocuklarını korumak için babasını bıçakladığını düşündüğünü ifade eden Güllü Çakır, ''Annem masum. Asla öyle bir şey yapacak insan değil. Çocukları için yapmış. Annem o gün tek başına olsa dayağı yer oturur, bir şey yapmazdı. Demek ki kardeşlerimin başına bir şey gelecek diye, can havliyle, çocuklarım ölecek diye yapmış. Annem masum, oraları hak eden insan değil. Karıncayı bile incitecek bir insan değil. Herkese sessiz ve sakindi. Gördüğü şiddeti, işkenceyi kimseye söylemez, içine atardı'' diye konuştu.

Annesinin soğuk kış günlerinde işe gittiğini belirten Çakır, ''Annem buz gibi havada bizler sıcacık sobanın başında otururken, gidiyordu çalışıyordu. Biz evlerde üşürken, annem bizi telkin etmek için üşemediğini söylüyordu. Akşam eve gelince de yemek yapıyordu. Babam ise alkollü eve geliyor gecenin saat 04.00-05.00'lerine kadar küfürler ve dayaklardan ne bizleri ne annemi uyutmuyordu. Bu dayak dediğim şeyi lütfen hafife almayın. Boşansaydı demeyin. Çünkü hani dayak ileri boyutlara geliyordu. Yani durmuyordu, şiddet gittikçe artıyordu. Annem masum asla öyle bir şey yapacak bir insan değil. Komşular ve babaannem, babamın, annemi, kolundan tutup sürükleye sürükleye götürüp 'Seni annenlere kapının önüne koyacağım' deyip sonra tekrar sürükleye sürekleye eve getirdiğini söyledi. Evimizdeki eşyaları, sobaya varıncaya kadar satardı, kumar ve içkiye harcardı'' dedi.

'ANNEMİ KURTARIN'

Babasının, babaannesi ve dedesine de şiddet uyguladığını belirten Güllü Çakır, 'Dedem ve babaannem ve ben, hepimiz annemin arkasındayız. Bütün herkes tüm Beyşehir tüm Türkiye herkes annemin arkasında. Annemi kurtarın. Annem cezaevinden çıksın, bizim başımıza gelsin. Kardeşlerimin başına gelsin. Biz de mutlu olalım. Biz de mutlu olmayı hak ediyoruz. Bizim şimdiye kadar yaşadıklarımızı duvarlar bir dile gelse söylese de şu dinleyenlerin hiçbirinin kalbi dayanmayacak'' diye konuştu.

GELİNİNDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİL

Üst katta oturan Güllü Koç ise oğlunu öldüren gelini Fatma Koç'tan şikayetçi olmadığını belirtti. Oğlunun kendilerine de şiddet uyguladığını belirten Güllü Koç, ''Beni daha önce öldürmeye kastetti ve işkence etti. 6 aydır küs olduğumuz için evine gelmiyordum. Olay günü de gürültüleri duydum, çok acı sesler geldi; ama küs olduğumuz için gelemedim. Ayaklarımı tabana vurup, kendimce uyarmaya çalıştım. Kısa bir süre sonra torunum koşup geldi, babam yerde yatıyor dedi. Gelinimin elinde bıçak vardı ve titriyordu 'Ne yaptın yavrum' dedim. O da, 'Anne yavrularım için yaptım. Artık sabrım taştı' dedi. Benim Fatma'm masum. Onu cezaevinden çıkarın. O benim gelinim değil, kızım gibiydi'' dedi.

'ANNE OLDUĞU İÇİN KENDİNİ ÖN PLANA ATMIŞ'

Ailenin avukatı Şekifa Doğan da Fatma Koç'un annelik duygusuyla hareket ederek olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Doğan, şunları söyledi:

''Ne yazık ki kadına şiddete maalesef bitmiyor. Fatma Koç da kadına şiddetin örneği olarak aslında şu an gözlerimizin önünde. Çaresiz ve mağdur bir kadın böyle bir olayın içerisinde asla bulunmak istemeyecek ve hala çocuklarını düşünen bir yerde anneliği ön planda tutan bir kadın. Anne olduğu için çocukları adına maalesef kendini ön plana atmak zorunda kalmış bir kadın ne yazık ki biz bu tarz olaylara tabii ki çok üzülüyoruz. Ama maalesef Türkiye'de kadına şiddet bitmiyor. İnanıyoruz ki olay yüce yargıda çözümlenecek ve adalet yerini bulacaktır. Bizler de bunun için gerekli olan her şeyi sağlamak adına bütün imkanlarımızla Fatma Koç´un arkasında duracağız'' ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2022-01-07 17:11:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.