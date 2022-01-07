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Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

DHA

Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı


Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA´nın Seydişehir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Taraşçı Mahallesi yakınlarında meydana  geldi. Erhan Dağlı yönetimindeki 42 AFT 878 plakalı otomobil, Hüseyin Güzel yönetimindeki 42 AHS 126 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Erhan Dağlı ve yanında yolcu olarak bulunan kayınvalidesi Vahide Candan olay yerinde hayatını kaybederken, Ayşe Dağlı yaralandı. Kamyonettin sürücüsü Hüseyin Güzel ve Kadir Ceylan da yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-01-07 20:37:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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