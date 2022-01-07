Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA´nın Seydişehir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Taraşçı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erhan Dağlı yönetimindeki 42 AFT 878 plakalı otomobil, Hüseyin Güzel yönetimindeki 42 AHS 126 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Erhan Dağlı ve yanında yolcu olarak bulunan kayınvalidesi Vahide Candan olay yerinde hayatını kaybederken, Ayşe Dağlı yaralandı. Kamyonettin sürücüsü Hüseyin Güzel ve Kadir Ceylan da yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-01-07 20:37:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.