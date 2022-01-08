Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek

DHA

Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek


Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIMuammer ŞENDuygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KonyaKaraman Hızlı Tren Hattı´nın açılışı öncesi yaptığı konuşmada, ''Bugün KonyaKaraman hızlı tren hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu adımı önce KaramanUlukışla, sonra Mersin ve Adana, ardından Osmaniye ve Gaziantep güzergahları izleyecek. Deneme seferleri süren AnkaraSivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışını gerçekleştirmek için özel uçakla Konya'ya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da eşlik ettiği Erdoğan, ardından Konya Garı´na geçti. Garda Erdoğan'ı vatandaşlar karşıladı. Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'yı 11 yıl önce yüksek hızlı trenle tanıştırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"11 yıl önce, 2011 yılında Konya´yı yüksek hızlı trenle tanıştırdık. Biz buyuz. Bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi? Biz hayalleri ne yaptık, gerçeğe dönüştürdük. Ankara'dan trene binmiş ve Konya'ya kadar bu hızlı ve güvenli konforlu ulaşım aracının keyfini sizlerle birlikte çıkarmıştır. Hacı Bayram Veli hazretleriyle, Mevlana hazretlerinin farklı bir buluşması olarak gördüğümüz bu proje devreye girdiğinden beri hamdolsun, milyonlarca insanımızı mutlu etti ve onlara hizmet etti. Konyalı için artık Ankara'ya, İstanbul ve Eskişehir'e trenle gitmek, diğer ulaşım araçlarından daha rahat, daha kolay, daha ekonomik. Bu imkanı bir adım daha öteye taşıyor, Karaman'a kadar uzatıyoruz. Bugün KonyaKaraman Hızlı Tren Hattı´nın açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu adımı önce KaramanUlukışla, sonra Mersin ve Adana, ardından Osmaniye ve Gaziantep güzergahları izleyecek. Deneme seferleri süren AnkaraSivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hala gelecek.''
`DEMİR YOLU İÇİN MARŞLAR YAZMIŞLARDI´
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk döneminde başlatılan demir yolu seferberliğinin bilinçli bir şekilde kesintiye uğratıldığını söyleyerek, ''Cumhuriyetin 10'uncu yılında, demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan diyerek marşlar yazılmıştı. Ancak daha sonraki yıllarda Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlatılan demir yolu seferberliği bilinçli bir şekilde kesintiye uğratıldı. Ülkemizde demir yolu taşımacılığını yeniden gündemine alan, mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, bunlara yeni hatlar ekleyen yüksek hızlı ve hızlı demir yolunu yapımını başlatan kim oldu? Biz olduk, biz. Biz, 10 bin 959 kilometre olan hatlarının uzunluğunu 13 bin 222 kilometreye çıkarttık. Daha önce ülkemizde örneği olmayan bin 213 kilometre yüksek hızlı tren ve 219 kilometre hızlı tren hattını da inşa ettik'' diye konuştu. 
`LONDRA'DAN KALKAN TREN ANADOLU'YA ULAŞIYOR´
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'dan kalkan bir trenin Anadolu'ya ulaştığını belirterek, ''Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları kat ederek Edirne'den ülkemize girmekte, Marmaray´dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğazın altından Marmaray´ı kim yaptı? Biz laf değil, iş üretiriz iş. Aynı şekilde boğazın altından Avrasya tünelini kim yaptı? Laf değil, iş üretiriz iş. Fakat işte Bay Kemal, yandaşları, bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler, ona da tören yaparlar. Daha önce biliyorsunuz temel atmama töreni yapıyorlardı. İlk defa şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar, hayret, şaşırdım doğrusu. Anadolu'yu baştan sona kateden bu tren Kars, Tiflis, Bakü demir yolu üzerinden Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir. Salgın döneminde deniz ve hava yük taşımacılığında yaşanan sıkıntılar, demir yollarını ciddi bir alternatif olarak öne çıkarmıştır. Biz yaptığımız bu yatırımlarla, ülkemizi demiryolu yük ve insan taşımacılığına hazır hale getirme yolunda en kritik safhaları geride bıraktık. Mevcut yatırımlarımızı, hızla tamamlayarak Türkiye'yi diğer pek çok alan gibi demir yolunda da bir merkez ülke haline getirmekte kararlıyız. KonyaKaraman Hızlı Tren Hattı bu büyük projenin, güney aksının önemli biri olacak. Buradan Karaman'a kaç dakikada gideceğiz? 50 dakika. Nasıl? Bütün konforuyla her şeyiyle Konyalı vatandaşım Karaman´a, Karamanlı vatandaşım Konya´ya ulaşacak.''
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra hızlı trenle Karaman´a hareket etti.
MESAFE 40 DAKİKAYA DÜŞECEK
102 kilometrelik Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor. Hızlı trenle 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi, 40 dakikaya düşecek. Hat ile Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.DHA-Politika Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIMuammer ŞENDuygu KARAKOÇ
2022-01-08 15:54:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karaman Hızlı Tren Hattını açtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşallah bu adım önce Karaman-Ulukışla, sonra Mersin-Adana, Osmaniye, Gaziantep güzergahlarına yapılacak"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karaman Hızlı Tren ...
Ereğli Belediyesi Konya Tanıtım Günleri’nde
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi Konya Tanıtım Günleri’nde
Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ...
Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ...
Konya’da yasa dışı üretim 150 pompalı tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da yasa dışı üretim 150 pompalı tüfek ele ...
Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ...
Konya’da otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Konya Büyükşehir’in projesine Emine Erdoğan'dan ödül
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’in projesine Emine Erdoğan'dan ödül
Oğlunu öldüren gelinine sahip çıktı: Fatma´m masum, cezaevinden çıkarın
YEREL HABERLER Oğlunu öldüren gelinine sahip çıktı: Fatma´m masum, ...
Selçuklu Belediyesi Konya Tanım Günleri'nde
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi Konya Tanım Günleri'nde
Konyaspor'da İlhan Palut sözleşmesini uzattı
YEREL HABERLER Konyaspor'da İlhan Palut sözleşmesini uzattı
Konyaspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor, İlhan Palut ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Konyaspor, İlhan Palut ile sözleşme yeniledi
Çocuklarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmayan aile, gelinleri için tahliye istedi
YEREL HABERLER Çocuklarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmayan ...
Konya Havalimanında Aralık’ta 54 bin 29 yolcuya hizmet verildi
YEREL HABERLER Konya Havalimanında Aralık’ta 54 bin 29 yolcuya ...
Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Muğdatoğlu göreve başladı
YEREL HABERLER Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Muğdatoğlu göreve başladı
Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul'daki Konyalılarla buluştu
YEREL HABERLER Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul'daki ...
Karatay “Geleneksel 6. Konya Günleri”nde tanıtıldı
YEREL HABERLER Karatay “Geleneksel 6. Konya Günleri”nde tanıtıldı
Konya'da binada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Konya'da binada çıkan yangın korkuttu
Meram Belediyesi KONSİAD Konya günlerinde yerini aldı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi KONSİAD Konya günlerinde yerini aldı
İstanbul’da Nasreddin Hoca’lı Günler
YEREL HABERLER İstanbul’da Nasreddin Hoca’lı Günler
Konyaspor’da İlhan Palut ile sözleşme yenileniyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da İlhan Palut ile sözleşme yenileniyor
Türkiye'ye örnek Selçuklu Şehir Kütüphanesi açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Türkiye'ye örnek Selçuklu Şehir Kütüphanesi açılış ...
Bilgehaneler’de 2021 yılı dolu dolu geçti
YEREL HABERLER Bilgehaneler’de 2021 yılı dolu dolu geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.