Başkan Kavuş: “Meram’ın gelişiminde basınımızın desteğini hep hissettik”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı basın açıklamasında basın emekçilerinin gününü kutladı.

Gazetecilerin kamuoyunun haber alma hakkını en güzel şekilde kullanabilmesi adına gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla çalıştığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Millet, insanlık ve mazlumların tarafında saf tutmuş, çabalayan, mücadele veren her bir gazeteci hangi platformda görev yaparsa yapsın hayatın gerçek kahramanlarıdır. Geçmişte dönem dönem vesayet aracı olarak kullanılan medya, artık büyük çoğunlukla demokrasi, özgürlük aracı ve milletten taraf bir yapıya kavuştu. Ülkemizin son yirmi yıl içinde her alanda yakaladığı büyük başarının perde arkasında basınımızın önemli bir payı vardır. Devletin milletiyle el ele büyük hedeflere koşar adım ilerlemesinde en önemli rollerden birini bu dönemde medyamız ve gazetecilerimiz üstlenmiştir” dedi.



“Meram’ın gelişiminde yerel basınımız önemli bir unsur”

Meramın gelişiminde yerel basının çok önemli bir unsur olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Meram özelinde, ilçemizin gelişimi, değişimi ve dönüşümü için atılan her hayırlı ve güzel adımda hemşehrilerimiz yanlarında basınımızı ve basın emekçilerini buldu. Her güzelliğe ilk ve en önemli destek gazetecilerimizden ve medya mensuplarımızdan geldi. Böylesi değerli bir destek bizler ve hemşehrilerimiz için paha biçilemez kıymettedir. Bu nedenle her bir basın emekçimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, vefat eden gazetecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Görevlerine devam eden basın çalışanlarımıza başarılar temenni ediyorum” şeklinde görüş belirtti.

