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KOSKİ atık su deşarj yönetmeliği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi

İHA

KOSKİ atık su deşarj yönetmeliği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya’da bulunan çevre danışmanlık firmalarının sorumlu mühendisleriyle bir araya geldi.
Yenilenen “Atıksuların Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği” kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, karşılıklı taleplerin istişare edildiği toplantıda yönetmeliğin amaç, kapsam ve dayanaklarını aktardı. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon sisteminin korunması ve Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi’nin daha verimli çalışmasına katkı sağlayacak olan “Atıksuların Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği” ile ilgili çevre mühendisleriyle toplantı gerçekleştirdi. Konya Teknik Üniversitesi ve KOSKİ Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda Konya’daki çevre danışmanlık firmalarının sorumlu mühendisleriyle karşılıklı sorun ve talepler istişare edildi.
Yönetmelik gereği endüstriyel atık su üreten tesislerin uymakla yükümlü olduğu deşarj standartlarının bildirildiği toplantıda, amacın atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon sistemlerine boşaltılmalarına, kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde ise çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılma ve uygun alıcı ortama verilmeleri ile kanalizasyon sisteminin kullanım ve korunmasına ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaların belirlendiği ifade edildi.
Toplantıda, yönetmeliğe ilişkin ayrıntıların www.koski.gov.tr adresi üzerinde yayınlandığı, ilgililerin şartları buradan inceleyebilecekleri bildirildi.

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