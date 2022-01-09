Konyaspor'da koronavirüs şoku



KONYA,(DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor'da, Demir Grup Sivasspor maçına dakikalar kala koronavirüs şoku yaşandı. 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkarken üst yolunum yolu enfeksiyon bulguları tespit edilen 3 oyuncu ise Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Süper Lig'de 2'nci sırada zirve yarışını sürdüren Konyaspor, bugün saat 13.30'da sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyacak. Maç öncesi yapılan koronavirüs testtinde 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin pozitif olduğu belirlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada koronavirüs oldukları anlaşılan 3 kişinin izolasyon ve tedavi protokollerine başlanıldığı belirtildi. Serdar Gürler, Alper Uludağ ve Ertan Ersu da ise üst solunum yolu enfeksiyonuna rastlanıldı. Açıklamada, ''Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir'' denildi. DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-01-09 12:22:02



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