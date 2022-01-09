Başkan Oprukçu Çalışan Gazetecilerin Gününü kutladı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Dürüst ve ahlaklı gazeteciliğin önemine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Yalansız, riyasız, doğru, dürüst, ilkeli olarak toplumun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi hususunda her şartta görevlerinin peşinde koşan, mesai kavramı gözetmeden zorlu şartlara rağmen görevlerini layıkıyla yerine getiren gazetecilerimiz bizler için çok kıymetlidir. Gazetecilerimiz ilkeli yayıncılık anlayışı ile olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktarmakta, bir anlamda da kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Şahit olduklarını, fikirlerini ve bildiklerini samimi bir şekilde topluma aktaran gazetecilerimiz ve basın mensuplarımız hiçbir çıkar, menfaat gözetmeden yayınlarını yapmalıdır. Çünkü topluma direk etki eden meslek gruplarının vicdani muhakemesi ve helalleşmesi zor olur. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan gazetecilerimiz, basın mensuplarımız ve medya kuruluşlarımız; her zaman ifade, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili unsurları olmuştur. Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hizmet eden tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevleri başında vefat eden gazetecilerimizi de rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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