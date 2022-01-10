Konyaspor, iç sahada ilk kez yenildi

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında taraftarı önünde Sivasspor’a 10 mağlup olan Konyaspor, bu sezon sahasında çıktığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Ligde çıktığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başaran ve ikinci sıradaki yerini koruyan Konyaspor, Sivasspor karşısında seriyi bozdu. Yeşilbeyazlılar, karşılaşmanın 66. dakikasında James’in attığı golle 10 mağlup olurken, bu sezon taraftarı önündeki ilk yenilgisini aldı. Geride kalan 11 iç saha maçında 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Konyaspor, ligde Trabzonspor ve Gaziantep FK ile birlikte evindeki namağlup ekiplerden birisiydi. Konya temsilcisinin bu serisi Sivasspor maçıyla birlikte son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.