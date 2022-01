Karatay Kent Konseyi’nden “sıfır atık farkındalık okumaları”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Karatay Kent Konseyi söz konusu projeyi ve sıfır atık bilincini çok daha geniş bir tabana yayma gayreti kapsamında, “Sıfır Atık Farkındalık Okumaları” programını gerçekleştirdi.

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi, hayatın birçok alanında olduğu gibi sıfır atık konusunda da önemli çalışmalar yapıyor. Karatay Belediyesi tarafından da büyük destek gören örnek faaliyetlerle temel hedef, ilçenin tamamında hedef sıfır atık bilinci oluşturmak. Bu kapsamda Karatay Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu, Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi’nde “Sıfır Atık Farkındalık Okumaları” programı düzenledi. Sıfır atığın yaşamın her alanında uygulanmasını esas alan ve Öykü Yaman ile Emine Aksoydan tarafından kaleme alınan “Sürdürülebilir Yaşam Rehberi” adlı kitabın analizi yapıldığı programa Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, Karatay Belediyesi’nde görevli Çevre Mühendisi Mustafa Çağrı Kaya, Mehmet Yıldırım Gündüz, Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu üyeleri ile ilçeden gençler katıldı.



“Karatay belediyemiz sıfır atık konusunda çok önemli çalışmalar yapıyor”

Kitap analizi öncesinde konuşan Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan, sıfır atığın hayatın her alanında olan bir konu olduğunu bunun Karatay’da yaşayan bütün vatandaşlar tarafından çok daha fazla sahiplenilmesi için çalıştıklarını söyledi. Abdürahim Arslan, “Bir mahallede bir apartmanda bir vatandaşımızın bile Sıfır Atık konusunu sahiplenmesi, diğer insanları da farkındalık oluşturması anlamında etkileyebiliyor. Gerek Karatay Kent Konseyimiz gerekse belediyemiz bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Özellikle Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca da, Sıfır Atık konusuna ayrı bir önem veriyor ve bugüne kadar da pek çok projeyi hayata geçirdi. Karatay Kent Konseyi olarak kıymetli bu gayrete katkı olması anlamında bugün bu programı düzenlemek istedik. Katılan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.



“Sıfır atık dünyamızın ve hayatlarımızın olmazsa olmazı”

Karatay Belediyesi Çevre Mühendisi Mustafa Çağrıkaya da “Sıfır Atık” kavramı öncesinde yerel yönetimlerin bu alanı genel bağlamda atık yönetimi çerçevesinde yürüttüğünün altını çizerek, “Aradan geçen zaman içinde bu konu kendi arasında da ayrıştı ve Sıfır Atık kavramı 2018’de bir proje olarak ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde yürüyen Sıfır Atık Projesi tüm Türkiye genelinde önemli çalışmalar yapılıyor. Bu dönüşümle birlikte artık her vatandaşın aslında birebir sorumlu da olduğu bir alan haline geldi sıfır atık. Bizim çalışmalarımız da buna yönelik. İlçemizdeki tüm vatandaşlarımızı konuya dahil ederek çevremizi, havamızı, toprağımızı ve kaynaklarımızı korumak hedefimiz var. Karatay Belediyesi de bu projenin başladığı günden beri en büyük katkıyı gayreti veriyor” diye konuştu.



“Hepimiz hayatlarımıza sıfır atık bilincini titizlikle uygulamalıyız”

Mehmet Yıldırım Gündüz ise iki büyük savaştan çıkan dünyanın hammadde ile insan gücüne olan ihtiyacı dolayısıyla büyük bir dönüşüm geçirdiğini hatırlatarak bu dönemlerden sonra ortaya çıkan gelişmelerden bahsetti. Gündüz, “1972’de Rio’da ilk defa bir kongre düzenleniyor ve bu organizasyonda iklim değişikliğinin tanımı ve çerçevesi konuşuluyor. Sürdürülebilir yaşamın ne olduğu, ne olması gerektiği ve bu anlayışın hayatlarımıza sokulması ele alınıyor. İşte bu tarih itibariyle bugüne kadar insanın doğa, çevre ve sürdürülebilir yaşamla ilgili gayreti sürüyor. Ama bu arada insanın hammaddeye olan ihtiyacı da girerek artıyor. Bizim çabamız da bunun olması gerektiği kadar ve doğaya zarar vermeden yapılabilmesini sağlamak. Bu konuda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Doğanın korunması, yaşamın olumsuz bir şekilde etkilenmemesi ve zaten günümüzde kısıtlı hale gelen hammadde ihtiyacına karşılık olarak herkesin ve her bireyin Sıfır Atık’a sahip çıkması ve hayatında titizlikle uygulaması gerekiyor” dedi.

