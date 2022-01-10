'Şeker pancarına düzenleme olmazsa fabrikalar kapanma noktasına gelir'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Şeker pancarına düzenleme olmazsa fabrikalar kapanma noktasına gelir'

DHA

'Şeker pancarına düzenleme olmazsa fabrikalar kapanma noktasına gelir'


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şeker pancarında fiyatların erken açıklanması gerektiğini belirterek, "Eğer şeker pancarına bir düzenleme olmazsa, fabrikalar kapanma noktasına gelir" dedi.
Torku ve Konya Şeker gibi çok sayıda iştiraki bünyesinde barındıran Anadolu Birlik Holding'in büyük hissedarı Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Özellikle şeker pancarı fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini belirten Ramazan Erkoyuncu, "40 yıldan beri ekim için ön avans fiyatı açıklanmadı. Pancar ekilir, bazen hasada yakın ya da sonra açıklanırdı. Ama bu yıl başta şeker pancarı olmak üzere, fiyatları baştan açıklamak zorundayız. İlgili birimlerle de konuştuk. Bütün şeker fabrikaları sahipleriyle toplantı yaptık. Eğer sağlıklı bir yaklaşım olmazsa, şeker pancarı çiftçisinin birim başına gelirinin biraz fazlası ya da aynı oranda olmazsa çiftçiye ekim yaptıramayız."
'ŞEKERİN ZAMMINI DA BEKLİYORUZ'
Şeker fabrikalarının kapanabileceğini ifade eden Erkoyuncu, "Eğer şeker pancarına bir düzenleme olmazsa, fabrikalar kapanma noktasına gelir. Birkaç yıl diyorum ama iyimser bir şekilde eğer zafiyet olursa bu yıl bile birçok fabrika kapanır. Doğuda ve batıda bazı şeker fabrikaları büyük bir ihtimalle kapanır. Niye? Pancar bulamıyorlar. Bazılarının da poları düşük. Pancar, Orta Anadolu'nun ürünü. Bu özelleşen bazı fabrikalar ise bana göre kapanacak" diye konuştu.
Şeker fiyatlarına da değinen Erkoyuncu, "Şeker fiyatlarına devlet yüzde 25 zam verdi; ama onun üzerinde satılıyor. Bu arz-talep olayı, piyasa kendiliğinden oluştu. Tekrar bir zammı, bizim yapmamız mümkün değil. Bu devlet iradesinde olan bir şey. Mevcut halde şeker fiyatından üreten bir kurum olarak çok memnunuz. Ama gelecek yılda eğer şekere zam verilmezse tabiri caizse külliyen zarar. Kapasite ve modernlik açısından biz zarar etmeyiz ama diğer fabrikalar dökülür. Dolayısıyla şekerin zammını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
'ÇOK BORCUMUZ VAR'
Erkoyuncu, Torku ve Konya Şeker markalarını barından holdingin borçlarıyla gündeme geldiğini, ancak bu borçların ödenecek düzeyde olduğunu belirtti. Borcun enerji sektöründeki yatırımlardan kaynakladığını ifade eden Erkoyuncu, "Holdingin borcunu söylemek uygun değil. Enerji ve gıda bölümünde çalışıyoruz. Sadece şunu söyleyeyim; piyasada söylenenler kadar değil ama baya yüklü miktarda. Enerji piyasasına girmekte art niyet yok. Evet, yüklü miktarda borcumuz var. Ama kamuoyunda söylendiği gibi bir batma durumumuz yok. Bu borçlar, rahat ve sağlıklı bir şekilde ödenir" dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-01-10 14:11:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanayi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği, tiyatro yoluyla anlatılıyor
YEREL HABERLER Sanayi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği, tiyatro ...
Karatay Kent Konseyi’nden “sıfır atık farkındalık okumaları”
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi’nden “sıfır atık farkındalık ...
Selçuklu Belediyesi GES ile 4 binden fazla ağacı kurtardı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi GES ile 4 binden fazla ağacı ...
Konya'da belgesiz avlanan 7 kişiye 10 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya'da belgesiz avlanan 7 kişiye 10 bin lira ceza
Konyaspor, iç sahada ilk kez yenildi
YEREL HABERLER Konyaspor, iç sahada ilk kez yenildi
Rıza Çalımbay: “Buradan böyle bir galibiyetle ayrılmak kolay değil”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Buradan böyle bir galibiyetle ...
İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivasspor ...
İlhan Palut: “Kendi oyunumuzdan ayrılmamalıydık”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Kendi oyunumuzdan ayrılmamalıydık”
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (EK ...
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 - DG Sivasspor: ...
Vali Özkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Vali Özkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü ...
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ...
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ...
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ...
Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 - DG Sivasspor: ...
Başkan Oprukçu Çalışan Gazetecilerin Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu Çalışan Gazetecilerin Gününü kutladı
Başkan Altay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Altay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü ...
Konyaspor'da koronavirüs şoku
YEREL HABERLER Konyaspor'da koronavirüs şoku
KOSKİ atık su deşarj yönetmeliği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER KOSKİ atık su deşarj yönetmeliği bilgilendirme ...
Başkan Kavuş: “Meram’ın gelişiminde basınımızın desteğini hep hissettik”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Meram’ın gelişiminde basınımızın ...
Başkan Pekyatırmacı Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı Çalışan Gazeteciler Günü’nü ...
Başkan Kılca: "Gazeteci kamu vicdanının sesidir"
YEREL HABERLER Başkan Kılca: "Gazeteci kamu vicdanının sesidir"
Yakalanan hırsızlık şüphelileri: “Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok”
YEREL HABERLER Yakalanan hırsızlık şüphelileri: “Beni biliyorsunuz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.