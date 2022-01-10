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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akkaya basın mensupları ile buluştu

İHA

Başkan Akkaya basın mensupları ile buluştu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla ilçede görev yapan yerel yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.
Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası’nda yapılan etkinliğe, Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın yanı sıra; Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Doğan, yerel gazete çalışanları, ulusal ajans ve televizyon temsilcileri, Akşehir’de yayın yapan yerel radyo temsilcileri katıldı.
Gazeteciliğin zor ve meşakkatli bir iş olduğunun altını çizen Başkan Akkaya, özellikle sahada koşturan basın mensuplarının fedakar bir şekilde çalıştığını belirterek, “Toplumda yaşanan olayları; kar, kış, yağmur, fırtına demeden sıcağı sıcağına halkımıza ulaştırmak için büyük gayret gösteriyorsunuz, özveriyle çalışıyorsunuz. Bunu takdir etmemek mümkün değil. Sizlere teşekkür ediyoruz. Son dönemlerde dijital medyada da bir atılım oldu. Dijital medyayla beraber yalan yanlış haberlerde çoğalıyor. İşte bu nedenle yazılı basın dediğimiz gazeteler ve gazeteciler yanlış bilgileri düzelme anlamında daha da sorumluluk sahibi. Hepinize görevlerinizde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla böyle nice güzel günlerde bir arada olmayı diliyorum” diye konuştu.
Akşehir Belediyesi olarak Akşehir’e özgü lezzetlerin coğrafi işaretini almak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Akkaya, “Akşehirimizin meşhur Herse yemeği içinde coğrafi işaretimizi aldık. Henüz belge bize teslim edilmedi. Buradan ilk defa da sizler aracılığıyla değerli hemşehrilerimize de iletmiş olalım. Bilindiği üzere daha önce tescilli Akşehir Kirazımız vardı. 2019 yılında Akşehir tandır Kebabımızın coğrafi işaretini almıştık. 2021 yılı içerisinde Peynir Baklavamızın da coğrafi işareti alındı ve son olarak geçtiğimiz hafta içerisin de de Her semizin coğrafi işaretini aldık. Önümüzdeki günlerde hem peynir baklavamızın, hem de her semizin belgelerini teslim alacağız. Bundan sonrasında Akşehir tahinli Pidesi ve Akşehir Kiraz Lokumu için de coğrafi işaret çalışmalarımız sürüyor” dedi.
Gazeteciler adına düşüncelerini paylaşan Cemiyet Başkanı İdris Doğan’da Başkan Akkaya’ya böyle bir organizasyon için teşekkürlerini ileterek tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü’nü kutladı. Doğan “sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sosyal medyanın savrukluğunu, dağınıklığını yazılı basın hakikatten önlüyor ve engelliyor. Bu nedenle yazılı basının hakkı ödenemez” ifadelerini kullandı.

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