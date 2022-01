Türkiye’nin en gelişmiş yanık merkezi Konya ve çevre illerden gelen hastalara merhem oluyor

Dünya standartlarında hizmet verebilecek şekilde hizmete açılan Konya Şehir Hastanesi'nde 1,5 yıl önce hizmet vermeye başlayan Türkiye'nin en gelişmiş Yanık Tedavi Merkezi, Konya'nın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da şifa dağıtıyor.

Konya Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi yaklaşık 1,5 yıl önce hizmet vermeye başladı. Bu süreçte Yanık Tedavi Merkezi hastalara adeta merhem oldu. Daha önce Konya ve bölgesinde yanık merkezi olmamasından dolayı hastalar diğer illerdeki merkezlere sevk edilmek zorunda kalıyordu. Konya Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nin hizmete girmesiyle artık en ağır hastalar burada tedavi edilmeye başlandı. 13 yatak kapasitesiyle Konya ve çevre illere hizmet veren yanık merkezinde 4 yoğun bakım, 3 pansuman odası, 2 yıkama ünitesi ve 1 tam donanımlı ameliyathane bulunuyor. Merkezde, deri nakli, yapay deri eşdeğerleri, PRP, kök hücre ve hidrocerrahi tedavileri yapılıyor. Bugüne kadar 7 bin 270 hastanın ayakta tedavi gördü merkezde, 830 hasta yatan hasta statüsünde tedavi aldı ve 687 ameliyat gerçekleştirildi. Konya Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde yanık konusunda deneyimli 2 Genel Cerrahi Uzmanı ve 18 hemşire görev yapıyor.



“Hastaları diğer ünitelere sevk etmek zorunda kalıyorduk”

Konya Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Kemal Arslan, yanık tedavi birimlerinin; Yanık Merkezi, Yanık Tedavi Odası ve Yanık Odası olmak üzere 3 bölümden oluştuğunu aktararak, “En ağır, cerrahi gerektiren hastaların tedavi edildiği yanık tedavi birimleri Yanık Merkezi olarak nitelendiriliyor. Diğer bölümler daha ziyade üniteler ve yanık odaları küçük yanıkların tedavi edildiği birimler. Maalesef şimdiye kadar Konya'mızda ve bölgesinde herhangi bir yanık merkezi yoktu. Ağır hastalar tedavi edilemiyordu. Bu nedenle Konya’dan ve diğer yakın çevrelerden gelen hastaları biz diğer ünitelere sevk etmek zorunda kalıyorduk. Şu anda yoğun çalışmalar sonunda yaklaşık 1,5 yıl önce bu hastanemizin içinde geniş bir alanda Yanık Tedavi Merkezi oluşturulmuş durumda. 2 ay önce Sağlık Bakanlığı tarafından da gelip kontrol edilerek burası Yanık Merkezi olarak tescillendi, ruhsatlandırıldı” dedi.



“Türkiye’deki en gelişmiş merkezlerden birisi burası”

Konya’nın sanayi merkezi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kemal Arslan, “Maalesef sanayiden özellikle ağır yanıklar geliyor ve bu hastalar diğer şehirlere İstanbul, Ankara gibi yanık merkezi olan birimlere sevk edilmek zorunda kalınıyordu. Bu süreçte sevk nedeniyle hastalarımız çok sıkıntı çekiyordu. Hem medikal olarak hem de sosyal olarak sıkıntı çekmekteydiler. Bölgemize mutlak manada böyle bir merkezin gerekliliği vardı. Bunun çalışmalarına 2008 yılından itibaren Eğitim Araştırma Hastanesinde Yanık Ünitesi açılarak hizmete başlanmıştı. Ancak burada çok ağır yanıkların tedavi edilmesi, cerrahi gerektiren yanıkların tedavi edilmesi, deri nakli ile tedavi edilmesi gereken hastalar maalesef tedavi edilemiyordu. Bunun ihtiyacını biz hekimler olarak çok yakından hissediyorduk. Tabii hastalar da çok ağır travma altında kalmış oluyordu. Buranın altyapısının oluşturulmasında eski Başhekimimiz Mehmet Ali Eryılmaz ve yeni Başhekimimiz İbrahim Güney’in çok yoğun çabaları oldu. İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç’un da çok desteğini gördük. Alet edevatıyla, altyapısıyla, medikal desteğiyle şu anda Türkiye’deki en gelişmiş merkezlerden birisi burası. Çeşitli hastanelerden de Mersin’den, Adana’dan, Antalya’dan Nevşehir’den, Afyon’dan, Niğde’den yoğun şekilde hasta kabul etmekteyiz. Eskiden sevk eden merkez olmaktan ziyade şu anda hasta kabul eden merkez konumuna gelmiş olduk. Tabii bu merkez, altyapısıyla 10 yıllara belki 100 yıllara hitap edecek bir merkez. Altyapısı çok güçlü oluşturulduğu için geçici bir merkez değil, bunu kabul etmek lazım. Bu merkezin oluşturulmasında da çok yoğun hem maddi hem de yasal olarak destek gerekiyordu. Bakanlığımız bu yönde çalışmalarını yaptı ve bu altyapıyı oluşturmuş durumda. Yanıklı hastalarımız keşke olmasa ama maalesef iş kazaları, ev yanıkları, büyük yangınlar nedeniyle çok yoğun şekilde hastalarla karşılaşıyoruz ve bu merkezde tedavi edebilmenin mutluluğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.



“Hizmetlerimiz tüm dünya ile yarış edebilecek nitelikte”

Merkezdeki personelin uzun süredir yanıkla iştigal ettiğinden dolayı çok tecrübelendiğini belirten Prof. Dr. Arslan, “Ayrıca ameliyathane desteği de verildiği için ameliyathanedeki hizmetlerimiz son derece tüm dünya ile yarış edebilecek nitelikte. 4 tane yoğun bakımımız var. Yoğun bakım hizmetlerini çağın gerektirdiği hususlarda sunabiliyoruz. Ayrıca 13 servis yatağı ile de hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Poliklinik hizmetleri de hem yanık tedavi sonrası taburcu ettiğimiz hastalarımıza hem de ayaktan tedavi edebileceğimiz hastalara Konya’da tek merkez olması nedeniyle hizmet verebiliyoruz. Ek olarak diğer üniversite, devlet ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden yanık alanında uzmanlaşmak, eğitim almak isteyen hekimlerimize de diğer sağlık personeline de burada hizmet ve eğitim verebilmekteyiz. Onlar da burada gerekli eğitimi aldıktan sonra kendi hastanelerinde hizmete devam etmekteler. Bu altyapının oluşturulmasında, personel desteğinin verilmesinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri olmak üzere hastane yönetimine teşekkürü borç biliriz” şeklinde konuştu.



"Hastalarımızın şifa bulmasına vesile olma gayreti içerisindeyiz"

Genel Cerrahi Uzmanı Yanık Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Alpaslan Şahin de, Konya Yanık Merkezi’nin ülkede iyi bir yerde bulunduğunu ifade ederek, “Mekan ve tesisat açısından baktığımızda Konya Yanık Merkezi, bütün teknolojik aletleriyle dünyada ne varsa burada da fazlası var, eksiği yok diyebiliriz. Merkezimiz Sağlık Bakanlığı Yanık Tedavisi Algoritması kılavuzluğunda 112 Acil’in koordinasyonuyla Konya ve çevre illerden hatta uzak şehirlerden yanık hastalarını kabul etmekte ve tedavilerini yapmaktadır. Merkezimizde yapılan tedaviler klasik yara bakım tedavilerinden deri nakillerine, yapay deri eşdeğerlerinin kullanımına, hidrocerrahi sistemlerine bunun yanında PRP kullanımına hatta kök hücre tedavilerine kadar hastalarımızın şifa bulmasına vesile olma gayreti içerisindeyiz” dedi.



"Burası olmasaydı bizim şu an Ankara’da olmamız gerekiyordu"

Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne çocuğunun yanık tedavisi için gelen Ali Koç ise, “Şehir Hastanemize geldik ve burada yatıyoruz. Şükür, iyi ki burası varmış. Devletimiz iyi ki burayı yapmış. Çocuğumuz böyle bir yerde yattığı için çok memnunuz. Allah razı olsun çok güzel ilgileniyorlar. Hemşirelerimiz, doktorlarımız hepsi çok iyi. Sağlık çalışanlarımızdan Allah bir değil bin kere razı olsun. Her şey istediğimiz gibi çok güzel yapıldı, ilgileniyorlar. Burası olmasaydı bizim şu an Ankara’da olmamız gerekiyordu. O da bütçemizi aşacaktı. Ama burada olduğumuz için, devletimiz böyle bir yer yaptığı için Allah Sağlık Bakanlığımızdan da razı olsun” diye konuştu.

