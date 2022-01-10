Beyşehir Devlet Hastanesinde 2021'de 381 bin 495 hastaya hizmet verildi

Konya'nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesinde 2021 yılında 381 bin 495 hastaneye sağlık hizmeti verilirken, 69 bin 886 doz Covid aşısı yapıldı.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Beyşehir Devlet Hastanesinde geride kalan 2021 yılının sağlık hizmeti istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Beyşehir Devlet Hastanesinde 2021 yılında toplam 381 bin 495 hastaya sağlık hizmeti verildiği söyleyen Dr. Küçükbuzcu, bu hastalardan 158 bin 971’inin acil serviste, 15 bin 413’ünün ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde tedavi gördüğünü kaydetti. 1’inci, 2’inci ve 3’üncü basamak erişkin yoğun bakımlarında bin 31 hastanın sağlık hizmeti aldığını belirten Küçükbuzcu, geçen yılın 12 aylık döneminde Covid19 tanısı konulan bin 598 hastanın da Covid servislerinde tedavi gördüğünü açıkladı.



69 bin 886 doz Covid aşısı yapıldı

Geçen yıl aşı birimlerinde toplam 69 bin 886 doz Covid aşısı yapıldığını da belirten Dr. Küçükbuzcu, röntgen, ultrason, MR ve tomografi olmak üzere 214 bin 959 hastaya görüntüleme hizmeti sunulduğunu, 11 hemodiyaliz cihazı ile aylık 44 hemodiyaliz hastasına da hizmet verildiğini vurguladı. 2021'in 12 aylık döneminde 205 yatak kapasiteli devlet hastanesinde toplamda 8 bin 554 kişiye ameliyat yapıldığını da anlatan Küçükbuzcu, hastanede 12 aylık dönemde toplamda 8 bin 554 ameliyat yapıldığını, 238 hastaya gastroskopi, 96 hastaya kolonoskopi olmak üzere toplam 334 hastaya endoskopik işlem yapıldığını ifade etti.

Hastaneye gelemeyen hastaların 2021 yılında ayağına sağlık hizmetini götürdüklerinin de altını çizen Başhekim Küçükbuzcu, Evde Sağlık Hizmeti ekipleri tarafından 12 aylık dönemde 1991 ev ziyareti gerçekleştirildiğini, aynı zamanda 266 hastanın başvurusunun da alınarak, evde sağlık hizmetleri sayısında önemli bir seviyeye ulaşıldığını aktardı.

Beyşehir Devlet Hastanesinin geçtiğimiz yıl yapılan hekim atamalarıyla sağlık kadrosu yönünden daha da güçlü hale geldiğine dikkat çeken Büyükbuzcu, 2021 yılında 8 uzman hekim, 13 pratisyen hekim, 1 diş hekimi, 2 eczacı ve 11 hemşirenin sağlık ekibine katıldığını sözlerine ekledi.

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