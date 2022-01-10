Akşehir’de çocuklar için masal etkinliği

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi; kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında Akşehir’deki anaokulu ve ilkokul öğrencileri için Meddah Yusuf Duru’nun katılımıyla ‘Masal Etkinliği’ düzenliyor.

3 gün boyunca devam edecek ve günde 3 seans olarak gerçekleştirilecek etkinliğin ilk gününde; eskimeyen kadim kültürümüzün günümüzdeki ek temsilcisi Meddah Yusuf Duru’yu izleyen minikler, hem masal dinlemenin keyfini yaşadı hem de yeni bilgiler öğrendi. Etkinlik boyunca Meddah Yusuf Duru’nun taklitleri ile kahkahaya boğulan küçük izleyiciler, program sonunda da Meddah Yusuf Duru ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. 10 Ocak Pazartesi günü başlayan ve 11 12 Ocak günleri de devam edecek olan etkinlik Akşehir Kültür Merkezi’nde 09.00 11.00 ve 14.00 saatlerinde 3 seans olarak gerçekleştiriliyor.

Akşehir Belediyesinin organizasyonu ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkıları ile Akşehirli minikler masal etkinliği ile buluşmaya devam edecek.

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