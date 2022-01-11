Konyaspor Başkanı Özgökçen: Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz



Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve beraberindeki yöneticiler, Ahmet Çalık'tan gelen acı haberin ardından Ankara'ya hareket etti.

Üzüntüsünü dile getiren Özgökçen, ''Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halim de şu an yok. Ankara'ya cenazeye gideceğiz şimdi. Elmadağ'a gideceğiz. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yöneticilerin kulüpten çıkmaları

Araca binmeleri

Başkan Özgökçen'in açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2022-01-11 12:38:14



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