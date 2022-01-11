Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)



NİKAH TARİHİ ALMAYA GİDİYORMUŞ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da, trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın üzüntüsü yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekiple 3 yıl daha sözleşmesini uzatan genç futbolcunun, pazar günü oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün yapılan antrenmana katıldığı ve bugün izinli olduğu öğrenildi. Ahmet Çalık'ın, şubat ayında yapmayı planladığı düğün için Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi, 5 Ekim 2020'de de Konyaspor'a transfer oldu. Çalık, 26 Aralık 2021'de ise yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıl daha uzatmıştı.

YÖNETİCİLER VE TEKNİK DİREKTÖR, ANKARA'YA GİTTİ

Acı haberin ardından Konyaspor yöneticileri ve teknik direktör İlhan Palut, kulüp binasına geldi. İlhan Palut ve yöneticiler, ardından cenaze töreni için Ankara'ya gitti. Üzüntüsünü dile getiren Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, ''Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halimde şu an yok. Ankara'ya cenazeye gideceğiz şimdi. Elmadağ'a gideceğiz. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2022-01-11 12:46:07



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