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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kentsel dönüşümde Meram Modeli Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor

İHA

Kentsel dönüşümde Meram Modeli Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları tüm Türkiye’ye hem örnek hem de model olmaya devam ediyor. Kayseri, Bursa, Sivas Belediyelerinden sonra Adıyaman Belediyesi heyeti de Meram’ın kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.
Meram Belediyesi’nin başta Sahibata Mahallesi Şükran kentsel dönüşüm uygulamaları olmak üzere dönüşüm çalışmaları ve konut hamlesine dönüşen kooperatifleri tüm Türkiye’ye örnek ve model oldu. Bu çerçevede belediyenin çalışmalarını ve başarılı uygulamalarını yerinde görmek ve bilgi almak amacıyla Kayseri ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri ile Sivas Belediyesi’nden sonra Adıyaman Belediyesi de Meram’da yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu. Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Mithat Töken başkanlığındaki heyet Fen İşleri Müdürü Mustafa Erbil, İmar ve Şehircilik Müdürü Fatih Tekir, Plan Proje Müdürü Salih Alkayış ve belediyenin mimarmühendisleriyle birlikte Meram’da yürütülen tüm kentsel dönüşüm çalışmalarını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Heyete Meram Belediyesi Başkan Yardımcısı Selahattin Özçelik eşlik etti. Öncelikle Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Proje Alanı’nda incelemelerde bulunan heyet daha sonra Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçen ve ulaştığı rekor başvuru sayılarıyla gündeme oturan kooperatifleri ziyaret ettiler. Meram’ın kentsel dönüşüm çalışmalarında yakaladığı başarıya duydukları hayranlığı gizlemeyen heyet üyeleri, tüm Türkiye’nin bu başarının farkında olduğunu belirterek, ‘kentsel dönüşüm çalışmalarında Meram, bu yönde çalışma yapacak her belediyeye model oldu’ şeklinde görüş belirttiler.

Şükran dönüşüm projesinde ilk temel atıldı
Bünyesinde Türkiye’nin ikinci büyük tescilli yapı taşımasının da bulunduğu Sahbata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel 2021 yılı Ekim ayı içinde atıldı. 5 ayrı etaptan oluşan projenin, tarihi binaların yeniden inşa edilerek bir ada içinde toplanacağı ‘Tescilli Ada Etabı’ Türkiye’nin ikinci büyük tescilli yapı taşıma işi olarak tarihe geçti. Hekimevi ile Zabıta Karakolu restorasyonlarıyla birlikte geçmişteki işlevlerine göre yeniden inşa edilecek 6 bina yeniden hayat bulacak. Böylece ada içindeki bina sayısı 9’u bulacak. Diğer etaplarda da çalışmaların hızla devam ediyor ve 2022 yılında yeni temeller atılması hedefleniyor.

Meram’ın konut hamleleri 2021’e damga vurdu
Meram’ın bu yıl hayata geçirdiği iki ayrı konut hamlesi rekor üstüne rekor kırdı. Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Turgutreis ve Fahrünnisa Evleri Konut Projeleri rekor başvuru sayılarıyla şehrin gündemine oturdu. Turgutreis Evleri 30 binin üzerinde Fahrünnisa Evleri ise yaklaşık 60 bin başvuru aldı.

Meram Belediyesi’nden taahhütlü doğalgaz çözümü
Meram Belediyesi 2021’de doğalgaz yatırımlarının önünü açtı. İmar uygulamaları tamamlanmasına rağmen dönüşüm çalışmalarının başlamadığı bölgelerle ilgili doğalgaz firması ile görüşmeler yapılarak doğalgaz kullanamayan bölgelerin doğalgaz kullanabilmelerinin önü açıldı. Meram’a son zamanların en büyük müjdesi olan bu çalışmada taahhüt kararı ile ilk etapta Aydoğdu, Uzunharmanlar, Alpaslan Ekmekkoçu ve Aymanas Mahalleleri’nde doğalgaz alt yapı çalışmalarına başlanacak.

Meram’da imar sorununa neşter vuruldu
Meram’da daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilmek adına İmar Müdürlüğünde çalışan personel sayısını artırarak işe başlanırken imar çalışmalarında adeta atılım dönemi yaşandı. Bu süre zarfında 22 mahallede 20 milyon m2 alanda 20 bin maliki ilgilendiren imar düzenlemesi gerçekleştirildi.

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