Ahmet Çalık'ın nikah tarihi almak için Ankara'ya gittiği öğrenildi

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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KONYA (DHA) - Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

Öte yandan Konyaspor'da geçmiş yıllarda görev başında iken teknik direktör Tevfik Lav ve orta saha oyuncusu Burhan Yüceaktaş da vefat etmişti. DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-01-11 12:51:28



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