Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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KONYA, (DHA) İttifak Holding Konyaspor'un, genç futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat ettiği öğrenildi.

DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-01-11 13:09:06



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