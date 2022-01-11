Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)



BAŞAKŞEHİR MAÇININ ERTELENMESİ İÇİN MÜRACAAT EDİLDİ

İttifak Holding Konyaspor'un, futbolcuları Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurduğu öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirmesinin ardından Konyaspor, resmi Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda ''Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmat Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun''denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından 'Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Ahmet Çalık'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum'' mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Konyalı olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2022-01-11 13:15:33



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