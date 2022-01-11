Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (4)

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ın cenazesi, bugün Ankara'da defnedilecek.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada ''Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Futbolcumuz Ahmet Çalık´ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir" denildi.
FOTOĞRALI DHA-Güvenlik Türkiye-Konya DHA
2022-01-11 13:26:46
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