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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesi yeşil dokuyu 12 yeni parkla güçlendirdi

İHA

Selçuklu Belediyesi yeşil dokuyu 12 yeni parkla güçlendirdi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2021 yılı içerisinde 12 yeni park yaparak yeşil dokuya kazandırdı. Selçuklu Belediyesinin bu çalışmasıyla birlikte 44 bin 198 metrekare alan yeşile büründü.
Selçuklu Belediyesi kültürel, sosyal, spor faaliyetlerinin yanında temel belediyecilik faaliyetlerini de kesintisiz sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi tarafından 2021 yılı içerisinde 12 yeni park yapıldı. Selçuk, Hanaybaşı ve Parsana Mahallelerinde ikişer tane olmak üzere Şeker, Kılınçarslan, Buhara, Sille Ak, Beyhekim ve Selahattin Eyyübi mahallelerinde yapılan yeni parklar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Yapılan 12 parkla birlikte 44 bin 198 metrekare yeşil alan daha ilçeye kazandırılırken Selçuklu’da bulunan park sayısı 1105’e, toplam yeşil alan ise 8 milyon 812 bin 905 metrekareye yükseldi. Selçuklu Belediyesi yapılan parkların yanı sıra yeni yeşil alanları da ilçeye kazandırıyor. Sille Mahallesi yeni Sille Caddesinde vatandaşların hizmetine sunulan Seyir Tepesi 35 bin metrekare yeşil alanıyla yaz aylarında vatandaşların gözde mekanı oldu. Selçuklu Belediyesi ayrıca Selçuk Üniversitesi içerisinde bir parkı da Üniversite öğrencilerinin kullanımına sundu. Covid19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden İntern Doktor Merve Mercan’ın adının verildiği park, kısa zamanda tamamlanarak öğrencilerin kullanımına açıldı.

“12 Yeni parkla yeşil dokuya katkıda bulunduk”
Yeşil dokuya yeni yapılan parklarla katkı sunduklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin yanında temel belediyecilik hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Her yıl yeni parklar yaparak yeşil dokuya yaptığımız katkıyı bu yıl da 12 yeni parkla sürdürdük. Yıl içerisinde 9 mahallemiz 12 yeni parka kavuşmuş oldu. Bu parklarla birlikte 44 bin metrekare alanı yeşil dokuya kazandırarak Selçuklu’da hava kalitesini bir nebze olsun artırmış olduk. Özellikle Selçuk Mahallemize kazandırdığımız Bisiklet ve Kaykay parkı bölgeye ayrı bir değer kazandırdı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da yeni parklar yapmaya devam edeceğiz. Selçuklu Belediyesi olarak yeşil dokuya parklarla yeni katkılar yapacağız” şeklinde konuştu.

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