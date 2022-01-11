Ahmet Çalık'ın cenazesi Ankara'da defnedilecek

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KONYA, (DHA) Konyaspor'un geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren genç futbolcusu Ahmet Çalık'ın cenazesi bugün Ankara'da defnedilecek.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ''Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Futbolcumuz Ahmet Çalık´ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı´ndaki aile kabristanına defnedilecektir'' denildi. DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-01-11 13:31:58



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