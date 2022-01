Başkan Erkoyuncu: "Şubat ayında pancar bedellerini ödeyeceğiz"

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Çumra ilçesindeki çiftçilerle Konya Şeker’in üretim üssü Çumra Şeker Kampüsü’nde bir araya geldi.

Ülkemizin stratejik tarım ürünlerinden pancar ile patates başta olmak üzere çiftçilerin ürettikleri ürünlerin ekiminin sürdürülebilirliğinin ele alındığı toplantıda, Genel Başkan Ramazan Erkoyuncu, çiftçilerin sorunlarını tek tek dinledi ve çiftçilerin öneri ve sorunlarını not aldı. Programda çiftçilere hitap eden Başkan Erkoyuncu, çiftçilere önerilerini anlattı ve başta taban fiyat olmak üzere, her türlü sorunun çözümü için yol haritalarının hazır olduğunu ifade etti.

Üretimin kesintisiz sürmesini istediklerini belirten Başkan Erkoyuncu, “Programa iştirakiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu topraklar bizim, bu topraklarda üretimin devam etmesini istiyoruz, bunu milli bir dava olarak görüyoruz, stratejik olarak da ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, en büyük amacımız üretimin kesintisiz sürmesidir. Bu noktada çalışma arkadaşlarımızla ve görüştüğümüz paydaşlarımızla özellikle başta pancar ve patates olmak üzere bütün tarım ürünlerinde kesintisiz üretimin sürmesi için çalışmalar yapıyoruz. Pancar bedelleri geçtiğimiz yıllarda nisan aylarında ödeniyordu, ancak biz bu yıl üreticilerimizi de teşvik etmek amacıyla şubat ayında pancar bedellerini ödeyeceğiz. Üreticilerimizi rahatlatmak bizim görevimiz, bu erken ödeme ile de bu görevimizi yerine getirirken, pancar üretiminin devamlılığını da sağlamış olacağız. Konya Şeker çiftçimiz için bir güven kaynağıdır, her zaman çiftçilerimizin yanında yer alır. Bakış açımız belli, bütün olanaklarımızı üretimin devam etmesi noktasında kullanıyoruz, sadece ülkemizde değil dünyada var olan sıkıntılar elbette zorlayıcı ama bu durum bizim kararlığımızı yok etmiyor. Şundan üretici ortaklarımız emin olsun, Konya Şeker dimdik ayaktadır ve çiftçimizle birlikte yoluna yürümeye devam edecektir” dedi.

Çumra’da başladıkları ve bölge çiftçisi ile bir araya gelerek, hem sorunların hem de önerilerin dinlediği bu programlara önümüzdeki süreçte diğer ilçelerde de devam edeceklerini belirten Başkan Ramazan Erkoyuncu, çiftçilerin öneri ve isteklerinin kendileri açısından çok önemli olduğuna söyledi.

Katılımın yoğun olduğu program sonrası çiftçiler, Konya Şeker’in varlığını üretimlerinin devam etmesi için sarsılmaz bir güven olarak gördüklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.