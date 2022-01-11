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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Valisi Özkan’dan ‘aşı’ çağrısı

İHA

Konya Valisi Özkan’dan ‘aşı’ çağrısı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Covid19 aşı haritasında "mavi" kategoriye yükselen Konya’da, yeni varyantlara karşı etkili korunma için korona virüs hatırlatma doz aşıların ihmal edilmemesi uyarısında bulunuldu.
Vaka sayılarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek arttığına dikkat çeken Vali Özkan, “Aşı, Covid19 pandemisinden kurtuluşun en etkili yolu. Şehrimiz, son aşılamalarla birlikte ikinci doz aşılamada yüzde 75 oranını yakalayıp mavi iller arasına katıldı. Pandeminin başından beri ilimizde birinci doz olarak 1 milyon 423 bin 246 doz, ikinci doz olarak 1 milyon 299 bin 568 doz, üçüncü doz olarak 498 bin 427 doz, dördüncü doz olarak 107 bin 92 doz, beşinci doz olarak 5 bin 586 doz, toplamda da 3 milyon 333 bin 919 doz aşı uygulaması yapıldı “dedi.
Uzun zamandır düşük seviyelerde seyreden vaka sayılarının son günlerde ülke geneline paralel olarak Konya’da artmaya başladığını vurgulayan Vali Özkan, “Vatandaşlarımız tedbirlere uymaya devam etmeli ve aşı konusunda hassasiyet göstermelidir. TURKOVAC aşımızın da kullanıma başlanması ile birlikte şimdi çok daha güçlüyüz. Vatandaşlarımızın aşı uygulama merkezlerine başvurarak, hiç aşı olmamışlarsa acilen aşı olmalarını, daha önce aşı olanlarında hatırlatma doz aşılarını yaptırmalarını bekliyoruz” diyerek vatandaşlara bir kez daha aşı çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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