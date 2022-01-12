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Başkan Kavuş: “Yeni araç filomuz Meram’a hizmet yolunda gücümüze güç katacak”

İHA

Başkan Kavuş: “Yeni araç filomuz Meram’a hizmet yolunda gücümüze güç katacak”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinde araç filosuna dahil edilen 41 milyon TL değerindeki 37 yeni araç törenle hizmete alındı.
Meram Belediyesi bünyesine kazandırılan 37 yeni araç için tanıtım töreni gerçekleştirildi. Programa AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve muhtarlar katıldı.

“İlçemizin önemli bir ihtiyacıydı”
Meram’ın gelişimi için önemli bir yatırımda da buluşulduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sorunlarını geride bırakmış, modern, müreffeh, yaşamaktan mutluluk ve gurur duyulan bir Meram’a atılan her adım, yapılan her yatırım bizim için önemli ve değerlidir. Ancak, böyle bir Meram’a bizi ivedilikle kavuşturacak adımlar diğerlerinden daha önemli ve daha değerlidir. Bu nedenle, yeni araç filomuz hayalini kurduğumuz Meram’a bizleri daha hızlı ve daha nitelikli kavuşturacağı için bugün daha mutlu ve daha heyecanlıyız. Bir işi yapmak kadar, nasıl yaptığınız, ne derecede verimli yaptığınız, ne kadar kaliteli ve nitelikli yaptığınız da önemlidir. Meram’a kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için eksikliği hissedilen araçların belediyemize kazandırılmasına ve ömrünü tamamlamış araçlarımızın da yenileri ile değiştirilmesi ilçemizin önemli ihtiyaçlarından biriydi. 41 milyon liralık yatırımla Meramımıza kazandırdığımız 37 araç, bizlere hizmetlerimizi daha kaliteli, daha nitelikli, daha hızlı ve daha verimli yapmamıza olanak sağlayacak” şeklinde konuştu.

“Meramımıza ve Konyamıza hayırlı olsun”
Yenilenen araç parkurunun Meram’a ve Konya’ya hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Meram Belediyemiz tarafından Meramımıza, Konyamız'a kazandırılan 37 yeni hizmet aracının yenilenmesi töreninde birlikteyiz. Araçların kazandırılmasında emeği geçen Meram Belediye Başkanımızdan yöneticilerimize ve çalışanlarımıza kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyükşehir yasası ile birlikte ilçe belediyelerimizin hizmet götürdüğü sınırlar da genişledi. Meram artık Hatıp’tan Çayırbağı’ndan sonrası değil İnlice’ye kadar Kızılören’e kadar uzanıyor. Bu sebeple yenilenen araçlar yıllarca hizmet verecek inşallah. Hem bakım, onarım giderleri azalmış olacak hem de işçi kardeşlerimiz daha güvenli ve huzurlu hizmetine devam edecek. Araçlarımızın kazasız belasız Konya’mıza yıllarca hizmet etmesini temenni ediyorum” dedi.

“Ak Parti’nin geleceğe hizmet anlayışı sürecek”
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya belediyelerinin adeta hizmette yarıştığına dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm belediyelerimiz kendi sorumluluk alanlarındaki hizmetlerini daha da artırmak için tüm güçleriyle çalışıyorlar. Birliktelik çok değerli. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize, Meram Belediyemize bu şehirde yaşayan bir fert olarak teşekkür ediyorum. Her bir araç bu şehri güzelleştirmek adına hizmete alınıyor. Ülkenin başında dirayetli bir yönetimin olması birilerini rahatsız etse de AK Parti’nin geleceğe hizmet anlayışıyla bakışı hız kesmeden devam edecek. Milletimizle beraber yürüdüğümüz yolda belediyelerimizin güzel hizmetleri uzun yıllar sürecek inşallah. Araçların Meramımıza kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, araçları kullanacak kardeşlerimize kazasız belasız görevler diliyorum” şeklinde görüş belirtti.

“Tüm belediyelerimizle Konya’nın geleceğini inşa etmek için çaba içerisindeyiz”
Yağmur bereketi ile birlikte keyifli bir gün yaşandığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Meram Belediyemizin imzasıyla gerçekleştirilen bir yatırıma daha şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hep birlikte şehrimizi imar ve inşa etmek için yoğun bir şekilde çaba sarfediyoruz. Hazreti Mevlana ‘Çalışan kişi Allah’ın sevgilisidir’ diyor. Biz de aşkla, şevkle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Büyükşehir yasası ile birlikte 42 bin kilometrelik alanda, 31 ilçemizde, ilçe belediyelerimiz ve teşkilatlarımızla Konya’nın yarınlarını inşa etmek üzere çaba içerisindeyiz. Özellikle bu dönem merkez ilçelerimizde uyumun en üst düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Planlamalarımızı birlikte yapıyor, birlikte hareket ediyoruz. Meram Belediyemiz ile birlikte Meram’ın yarınları için önemli projeler hayata geçiyor. Yeni araçların ilçemize hayırlı olmasını diliyor, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından filoya dahil edilen yeni araçlar için dua gerçekleştirilirken, protokol üyeleri araçlarda incelemelerde bulundu. Meram Belediyesi bünyesine kazandırılan yeni araçlar şu şekilde; 1 dozer, 4 damperli kamyon, 2 silindir, 1 freze, 2 greyder, 1 kepçe, 1 toprak kazı makinesi, 1 ağaç sökme ataşmanlı mini yükleyici, 1 vidanjör, 1 yarı römork damperli kasa, 1 kovalı vinç platformu, 5 damperli kar kürüme kamyonu, 2 kapalı kasa kamyonet, 4 kamyonet, 1 iş makinesi, 2 çöp toplama aracı, 1 vinçli kamyon, 2 taziye otobüsü, 1 mini yükleyici, 1 traktör, 1 mini kazıcı yükleyici ve 1 mini bahçe traktörü.

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