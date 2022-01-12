Seydişehir'de paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren paletli ambulanslar, Konya'nın Seydişehir ilçesinde kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilmesi halinde, acil durumdaki hastalara süratle müdahale edilebilmesi için hazır bekletiliyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilmesi halinde acil durumdaki hastalara süratle müdahale edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren paletli ambulanslar 7 gün 24 saat hazır bekletiliyor. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen vaka ihbarı üzerine, sağlık ekipleri yoğun kar yağışı sebebiyle kapalı olan yollara paletli ambulans ile vakaya ulaşıyor. Hastalar, ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine sevk ediliyor.

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