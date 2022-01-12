Ahmet Çalık'ın 6 numaralı forması kulüp müzesine konulacak



Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da dün geçirdiği kazada yaşamını yitiren İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın (27) üzüntüsü yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarındaki dijital tabelalarında Ahmet Çalık'ın 'Seni unutmayacağız' yazılı fotoğrafıyer aldı. Yeşil-beyazlı kulüp ise Ahmet Çalık'ın ismini, tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlarken, formasını da müzeye koyacak. Çalık'tan geriye ise Konyaspor Kulübü'nün sosyal medya için geçen mayıs ayında hazırladığı video kaldı. Çalık, bu röportajında, "100'üncü yıl sezonunu kazasız belasız atlatmamız gerekiyor" demişti.

Gençlerbirliği altyapısında yetişip, Gençlerbirliği, Galatasaray ve en son da Konyaspor forması giyen milli oyuncu Ahmet Çalık, takım izinli olduğu için dün nikah tarihi almak üzere Ankara'ya giderken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Çalık'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Elmadağ ilçesinde toprağa verildi. Futbol camiasıyla Konya'da ise genç futbolcunun üzüntüsü yaşanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarındaki üst geçitlerdeki dijital tabelalarda Ahmet Çalık'ın 'Seni unutmayacağız' yazılı fotoğrafı yer aldı.

6 NUMARALI FORMASI MÜZEYE KONACAK

Yeşil-beyazlı kulüp, Ahmet Çalık'ın adını tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlıyor. Öte yandan genç futbolcunun giydiği 6 numaralı forma kulüp müzesine konulacak, 6 numarası ise bir daha başka oyuncunun kullanmaması için emekli edilecek.

SİVASSPOR MAÇINDA TARAFTARA SON ÜÇLÜĞÜNÜ ÇEKTİRDİ

Futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye Demir Grup Sivasspor maçında ısınmak için sahaya çıktığı sırada taraftarın tezahürat yapması üzerine son üçlüğü çektirdiği ve sosyal medyada yayınlanan görüntüleriyle kulüp tarafından yapılan röportajı kaldı.

'SEZONU KAZASIZ BELASIZ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Konyaspor Kulübü tarafından Ahmet Çalık ile yapılan röportaj, kulübün 'Taraftar soruyor' adlı kendi sosyal medyasında yayınlamak için 9 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilip yayınlandı. Röportajda taraftardan gelen soruları cevaplayan Çalık, 'Neden 6 numaralı forma?' sorusuna, ''Normalde ben 5 numarayı çok seviyorum. 6 numarayı da Ankaralı olduğum için almıştım'' diye cevap verdi.

Takım arkadaşı Abdülkerim Bardakçı hakkında soruya ise Çalık, ''Abdülkerim Bardakçı'yla saha içerisinde çok iyi anlaşıyoruz. Pandemi olmasa dışarıda da güzel vakit geçirebileceğimizi düşünüyorum. Onu çok seviyorum'' dedi.

Teknik Direktör İlhan Palut ile ilgili soruya ise Çalık, ''İlhan hocamızın tüm futbolcularla iletişimi çok kuvvetli. Oynamayan oyuncuya ise nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Benimle de iletişimi iyi'' cevabını verdi.

'İYİ Kİ BURAYI SEÇMİŞİM'

Hayatında en mutlu an ve Konyaspor'u neden tercih ettiği yönündeki sorulara ise Çalık, şunları söyledi:

''Hayatta en mutlu olduğum an ise milli takıma ilk seçildiğim an diyebilirim. Konyaspor'a gelmeden önce başka takımlardan da teklif aldım. Bir ağabeyimle konuştuğumda ise bana burayı önerdi. Büyük bir camia olduğunu söyledi. Konyaspor'u dışarıdan gözlemlediğim zaman ise Galatasaray'da da oynarken karşı karşıya geldim. Konyaspor'la oynadığımız her deplasman zor bir deplasmandı. Taraftarı, stadı ve futbol şehri olması burayı tercih etmemde önemli rol oynadı. Aile ortamının olması 'iyi ki' dedirtiyor insana. İyi ki burayı seçmişim.''

Neşe içinde geçen röportajda Çalık'ın 1922 yılında kurulması nedeniyle bu yıl 100'üncü yılını kutlayacak olan yeşil-beyazlı kulüp için ''Konyaspor'un 100'üncü yıl sezonu bizim için önemli bir sezon. Umarım kulüp adına, taraftar adına her şey güzel olur ama önce bu seneyi kazasız belasız bir bitirelim. Başarılarla son maçlarla kazanalım inşallah'' demesi dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2022-01-12 15:06:23



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