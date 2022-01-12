Atmatıkla Projesi’nde ilk ödül verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atmatıkla Projesi’nde ilk ödül verildi

İHA

Atmatıkla Projesi’nde ilk ödül verildi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi’nin; yeni nesil, modern ve sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek başlattığı Atmatıkla isimli ödüllü geri dönüşüm projesi kapsamında ilk ödül teslim edildi.
Proje kapsamında uygulamayı telefonuna indirip, geri dönüşebilen atıkları belediye görevlilerine teslim ederek puanları toplayan Ortaokul 7. sınıf öğrencisi Veli Kaçar, biriktirdiği puanlarla futbol topu almaya hak kazandı. Proje kapsamında ilk ödülü alması nedeniyle Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya küçük öğrenci ve ailesini belediyeye davet ederek ödülü olan futbol topunu kendi eliyle takdim etti.
Başkan Akkaya 2021 yılı Eylül ayında başlayan Atmatıkla Projesi kapsamında ilk ödülü vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Projemiz; kâğıt, pil, plastik, ilaç, cam, metal, ahşap tekstil, yağ ve elektronik atıklardan oluşan 10 çeşit geri dönüşebilen atıkların toplanması ile ilgili bir projedir. Bu atıkların toplanmasında, sokaklarından mahallelerinden alınma noktasında duyarlılık gösteren çevreci hemşehrilerimiz bizim hazırladığımız bir programı akıllı telefonlarına indiriyorlar ve o telefon üzerinden atıklar biriktiğinde bize bildirim gönderiyorlar. Her mahalle ve sokağın önceden belirlenmiş günleri var, o belirlenen günlerde ekiplerimiz giderek bildirim yapan hemşehrimizin atıklarını evinden teslim alıyor. Atıklarını teslim eden hemşehrimiz atıkların ağırlıklarına ve malzeme cinsine göre puanlarını kazanıyor. Puanlarına göre futbol topu, saç kurutma makinesi, ütü, tablet, çocuk Scooterı bisiklet, belediyemizin sosyal tesislerinden indirimli yararlanma ayrıca belediyemizin halk ekmek fabrikasından ücretsiz ekmek alabilme gibi ödüllerimiz var. Eylül ayından bu yana 400 hemşehrimiz akıllı telefonlarına bu uygulamayı indirdi” dedi.
Mualla Nigar Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Veli Kaçar’ın 39 kilo plastik, 27 kilo cam, 6 kilo kâğıt, 10 kilo metal, 20 kilo tekstil, 11 kilo elektronik atık teslim ettiğini belirten Başkan Akkaya, “Bu atıklar karşılığında 6 bin 426 puan kazandı. Kendisi 5 bin puanını kullanarak futbol topu almak istedi. Bugün kendisine ödülünü takdim edeceğiz. Geriye kalan bin 426 puanı da atık toplamaya devam ettikçe üzerine birikerek yeni ödüller kazanabilecek. Kendisi bu projemizdeki ilk duyarlı davranarak ödül kazanan kardeşimiz. Kendisi hem okuldaki arkadaşlarına hem de tüm Akşehir’e örnek olacaktır diye düşünüyorum. Veli kardeşimizi ve annesini tebrik ediyorum” diye konuştu.
Başkan Akkaya daha sonra Atmatıkla Projesi kapsamında ilk ödülü kazanan Veli Kaçar’a ödülü olan futbol topunu takdim etti.
Uygulamayı telefona indirip teslim ettiği geri dönüşebilen atıklarla ödül kazanmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Veli Kaçar’da, “Bütün arkadaşlarımı bu kampanyaya davet ediyor ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonrada atıklarımı biriktirip bisiklet ve bilgisayar alacağım” dedi.
Ödül kazanan öğrencinin annesi Nejla Kaçar’da böyle güzel bir projeyi başlattığı için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya teşekkür ederek, “Bu projenin Türkiye geneline yayılmasını istiyoruz. Hatta ben Urfalıyım, Urfa dahil her yerde olmasını isterim. Çevrenin temiz olması benim çok hoşuma gittiği için çocuğum söylediğinde hemen onunla birlikte toplamaya başladık. Farkında olmadan evde bayağı bir atıklar oluşuyor. O kadar çıkacağına hiç kimse inanmadı, bu puanı toplamak çok uzun sürer dediler. Sağ olsun çevremdeki konu komşum, insanlarda yardımcı oldular, kısa sürede puanları topladık. Çevrenin temiz olması, ağaçların kesilmemesine fayda sağladığı için bu proje beni çok mutlu etti. Herkesin bu projeye katılması isterim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pekyatırmacı: “Sanat Akademisi’yle öğrencilerimize yeni ufuklar kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Sanat Akademisi’yle ...
Ahmet Çalık'ın 6 numaralı forması kulüp müzesine konulacak
YEREL HABERLER Ahmet Çalık'ın 6 numaralı forması kulüp müzesine ...
Ereğli’de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ereğli’de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Ereğli Belediyesi hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi hizmetlerine tüm hızıyla devam ...
Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni 2021’de 251 bin 338 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri ...
Konya Ahmet Çalık için yasta
YEREL HABERLER Konya Ahmet Çalık için yasta
Seydişehir'de paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır
YEREL HABERLER Seydişehir'de paletli ambulanslar acil hastalar için ...
Başkan Kavuş: “Yeni araç filomuz Meram’a hizmet yolunda gücümüze güç katacak”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Yeni araç filomuz Meram’a hizmet ...
Konya'da mercimek taşıyan tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da mercimek taşıyan tır devrildi: 1 yaralı
Taşkent’te kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Taşkent’te kar yağışı etkili oluyor
Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı 
YEREL HABERLER Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını ...
Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı (2)- Yeniden 
YEREL HABERLER Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını ...
Konya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Yoğun kar yağışı sonrası Seydişehir- Konya ve Seydişehir- Antalya istikametlerine çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Konya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Yoğun ...
Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı 
YEREL HABERLER Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını ...
Başkan Kılca, öğrencilerle “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmini izledi
YEREL HABERLER Başkan Kılca, öğrencilerle “Kesişme; İyi Ki Varsın ...
Hadim’de kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Hadim’de kar yağışı etkili oluyor
İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini yalanladı
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini ...
Konya'da arama kararı olan 65 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da arama kararı olan 65 kişi yakalandı
İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini yalanladı
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini ...
Konya’nın 9 ilçesinde eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Konya’nın 9 ilçesinde eğitime kar tatili
Konya'daki göletler tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Konya'daki göletler tarım ve hayvancılığa katkı ...
Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli
YEREL HABERLER Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli
Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli
YEREL HABERLER Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli
Akşehir Belediyesinden atık ilaç toplama kutuları
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinden atık ilaç toplama kutuları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.