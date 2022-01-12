Konyaspor’dan Ahmet Çalık anısına bilet

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden ve 6 numaralı formayı terleten futbolcusu Ahmet Çalık anısına evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının tüm biletlerini 6 TL’den satışa çıkarılacağını açıkladı.

Konyaspor, dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının tüm biletlerini 6 TL’den satışa çıkacağını bildirdi. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 Ocak Salı günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, 14 Ocak Cuma günü saat 11.00'da satışa sunulacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.