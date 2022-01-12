Uzmanlardan çocuklarda görülen salgına karşı uyarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan çocuklarda görülen salgına karşı uyarı

İHA

Uzmanlardan çocuklarda görülen salgına karşı uyarı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesibe Koç Aydoğdu, son günlerde kreş ve okul çağındaki çocuklarda görülen mevsimsel gripe influenza virüsünün neden olduğunu belirterek, influenza tanısı konan çocuklarda yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulundu.
KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesibe Koç Aydoğdu, son günlerde çocuklarda, özellikle de kreş ve okul çağı çocuklarında sıklıkla mevsimsel grip görüldüğünü ifade etti. Bu gribe genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonuna kadar olan dönemde sıkça görülen influenza virüsünün neden olduğu söyleyen Nesibe Koç Aydoğdu, hastalığın bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunu da kaydetti.
Özellikle Aralık Ocak aylarında influenzanın pik yaptığını vurgulayan Uzm. Dr. Nesime Koç Aydoğdu, "İnfluenzanın neden olduğu grip, çocuklarda ani başlayan yüksek ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, öksürük, kas ve eklem ağrıları, bulantı ve kusma, burun tıkanıklığı şikayetlerine neden olur” dedi.
Gribin soğuk algınlığı (nezle) ile sıkça karıştırıldığına dikkat çeken Aydoğdu, “Her ikisine de sebep olan etken virüslerdir ancak nezleyle birçok farklı virüs neden olduğu için yıl boyunca tekrar tekrar nezle olabiliriz. Mevsimsel gribin nedeni ise sadece influenza virüsüdür. Ancak influenza virüsü her yıl yapısını değiştirip mutasyona uğradığı için kalıcı bağışıklık sağlayamayacak ve bir sonraki yıl tekrardan grip olmamıza neden olacaktır. Soğuk algınlığında ateş daha az sıklıkla görülürken, gripte ani başlayan titreme ile yükselen ve dirençli bir ateş söz konusudur. Soğuk algınlığında yaygın kas, eklem ve baş ağrısı sık beklenen bir bulgu değildir. Burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırık ve hafif öksürük ön plandadır” şeklinde konuştu.

“Kalabalık ortamlarda hastalık yoğun şekilde görülmektedir”
Dr. Aydoğdu, solunum yolu virüsü olan influenzanın damlacık yolu ile bulaştığını anlatarak, “Hasta olan kişi ile aynı havanın teneffüs edilmesi, hapşırma ve öksürme sonucu havaya yayılan virüs taşıyan damlacıkların solunması ile bulaşır. Aynı zamanda bu damlacıkların kontamine ettiği (kirlettiği) nesnelerin ortak kullanımı ya da virüs bulaşmış yüzeylere elle temas edilmesi, ellerin ağıza buruna götürülmesi ile de bulaşabilir. Bu nedenle özellikle okullar, kreş ve gündüz bakım evi gibi kalabalık ortamlarda hastalık yoğun şekilde görülmektedir. Bulaş sonrası 4872 saat kuluçka süresinden sonra semptomlar başlar. Halsizlik, boğazda yanma, batma şeklinde ağrı, titreme ve ateş ile kendini gösterir. Ateş 24 gün aralığında devam eder. Öksürük, halsizlik ve iştahsızlığın düzelmesi daha uzun sürebilir. Bulaştırıcılık ise 710 güne kadar devam eder” ifadelerini kullandı.

“Tedaviye şikayetlerin başladığı ilk günlerde başlanması önemlidir”
Grip tanısının; hastanın şikayetleri, muayene bulguları, burun mukozasından alınan sürüntü örneğinden virüs tespit edilmesi ve gerekli durumlarda istenen kan tahlilleri ile konulduğunu belirten Aydoğdu, “Tedavide hekimin uygun gördüğü hastalarda influenza için antiviral tedavi uygulanır ve tedaviye şikayetlerin başladığı ilk günlerde başlanması önemlidir. İnfluenza için kullanılan ilacın hekim önerisi olmadan kullanılması da sakıncalıdır” dedi.
İlaç tedavisi dışında destekleyici tedavi de influenzanın seyrinde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Aydoğdu, “İstirahat ve sıvı desteği bunun en önemli bileşenidir. Hastalık sürecinde okula ara verilmesi hem hastanın istirahat etmesi, hem de okul ortamındaki diğer kişilere olan bulaşı önleme açısından tavsiye edilir. İstirahat etmek kadar önemli olan bir diğer unsur da sıvı desteğidir. Hastalığın seyrinde çocuklarda ateşin de etkisi ile sıvı kaybı çok olur. Su başta olmak üzere ayran, evde yapılmış meyve suları ve özellikle süt çocuklarında anne sütü ile kaybedilen sıvının yerine konulması çocuk hastalar için çok önemlidir. Ayrıca oda sıcaklığının çok yüksek olmaması (22 24), odanın sık sık havalandırılması ve nemlendirilmesi, evde sigara içilmemesi hastalığın iyileşmesine destek olacaktır. Gerekli durumlarda fizyolojik serum ile burun temizliği yapılabilir. Çocuğun ateşi çıktığında ebeveynler; çocuğunun üzerindeki kıyafetleri azaltmalı ve daha ince kıyafetler tercih edilmesi, oda ısısını düşürüp odayı havalandırmalı, çocuğun su içmesi desteklenmeli, çocuğu üşütüp titretmeyecek şekilde sıcaklığı ayarlanacak su ile çocuğun elini yüzünü yıkamalı, duş aldırmalıdır. Ateş devam ederse hekim tarafından önerilen ateş düşürücüler çocuğun yaşına ve kilosuna uygun dozda verilmelidir. Her yıl pediatri kliniklerinde de belli dönemlerde sıkça gördüğümüz influenzadan da, tüm solunum yolu ile bulaşan viral enfeksiyonlarda (covid de bu gruptadır) olduğu gibi; ellerin sık temizliği, yakın temasın kısıtlanması, kalabalık ortamlardan uzak durulması, düzenli ve dengeli beslenme ve düzenli uykuyla çocuklarımızı koruyabiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Konyaspor’dan Ahmet Çalık anısına bilet
YEREL HABERLER Konyaspor’dan Ahmet Çalık anısına bilet
Atmatıkla Projesi’nde ilk ödül verildi
YEREL HABERLER Atmatıkla Projesi’nde ilk ödül verildi
Başkan Pekyatırmacı: “Sanat Akademisi’yle öğrencilerimize yeni ufuklar kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Sanat Akademisi’yle ...
Ahmet Çalık'ın 6 numaralı forması kulüp müzesine konulacak
YEREL HABERLER Ahmet Çalık'ın 6 numaralı forması kulüp müzesine ...
Ereğli’de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ereğli’de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Ereğli Belediyesi hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi hizmetlerine tüm hızıyla devam ...
Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni 2021’de 251 bin 338 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri ...
Konya Ahmet Çalık için yasta
YEREL HABERLER Konya Ahmet Çalık için yasta
Seydişehir'de paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır
YEREL HABERLER Seydişehir'de paletli ambulanslar acil hastalar için ...
Başkan Kavuş: “Yeni araç filomuz Meram’a hizmet yolunda gücümüze güç katacak”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Yeni araç filomuz Meram’a hizmet ...
Konya'da mercimek taşıyan tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da mercimek taşıyan tır devrildi: 1 yaralı
Taşkent’te kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Taşkent’te kar yağışı etkili oluyor
Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı 
YEREL HABERLER Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını ...
Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı (2)- Yeniden 
YEREL HABERLER Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını ...
Konya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Yoğun kar yağışı sonrası Seydişehir- Konya ve Seydişehir- Antalya istikametlerine çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Konya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Yoğun ...
Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı 
YEREL HABERLER Yalnız yürüyen 4 kişiyi dövüp cep telefonlarını ...
Başkan Kılca, öğrencilerle “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmini izledi
YEREL HABERLER Başkan Kılca, öğrencilerle “Kesişme; İyi Ki Varsın ...
Hadim’de kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Hadim’de kar yağışı etkili oluyor
İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini yalanladı
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini ...
Konya'da arama kararı olan 65 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da arama kararı olan 65 kişi yakalandı
İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini yalanladı
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini ...
Konya’nın 9 ilçesinde eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Konya’nın 9 ilçesinde eğitime kar tatili
Konya'daki göletler tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Konya'daki göletler tarım ve hayvancılığa katkı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.