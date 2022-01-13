Arkadaşlarıyla girdiği bahis için antifriz içen genç hastanelik oldu

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Konya’nın Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren genç, antifriz içmesi sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kulu ilçesi Katır tepesi mevkiinde bulunan sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayide arkadaşları ile antifrizin insan vücuduna zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı içen S.A.A. (25) daha sonra rahatsızlanınca Kulu Devlet Hastanesine gitti. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan gencin daha sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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