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Konya'da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi: 11 yaralı

DHA

Konya'da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi: 11 yaralı


Yaşar COŞKUNAli SAYLAM/ KONYA, (DHA)KONYA'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün devrildiği kazada, 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında BozkırSeydişehir yolu Harmanpınarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bozkır'dan Seydişehir'e yolcu taşıyan Atilla Eski yönetimindeki 42 RF 090 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Eski ve 10 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen ekipler, ambulanslarla yaralılardan 2'sini Bozkır, 9'unu da Seydişehir'deki devlet hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN Ali SAYLAM
2022-01-13 11:41:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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