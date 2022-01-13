Konya'da aynı yolda art arda 2 kaza: 4 yaralı



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya)(DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda peş peşe iki kaza meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazalarda toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında KonyaAntalya kara yolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Recep Savcı yönetimindeki 01 SC 651 plakalı otomobil, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Savcı, kazayı yara almadan atlatırken, otomobildeki Zeynep, Yasin ve ve Sümeyye Savcı yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra Konya-Antalya kara yolu Gevrekli mevkisinde de kaza daha meydana geldi. İsmail Yıldız'ın kullandığı 42 K 7304 plakalı otomobil, yine yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yıldız, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2022-01-13 13:28:50



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