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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir Genç Kültür Kart’ta kayıt süreci başladı

İHA

Konya Büyükşehir Genç Kültür Kart’ta kayıt süreci başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın üniversiteli gençlerin sosyalleşmesi ve özgün fikirlerini hayata geçirebilmesi için kamuoyuna duyurduğu “Genç Kültür Kart” programında kayıt süreci başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesinin üniversiteli gençlere yönelik projelerinden olan “Genç Kültür Kart” sosyalleşme programına kayıtlar alınmaya başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyükşehir olarak yarınların teminatı olan çocuklara ve gençlere yönelik projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Genç Kültür Kart'ın da bunlardan birisi olduğunu söyledi. Genç Kültür Kart’ın Konya’da ikamet eden veya eğitimini burada sürdüren üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını ve ilgisini artırmak amacıyla hazırlanan bir sosyalleşme programı olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Gençlerimize destek olmak ve önlerini açmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Şehrimizdeki üniversitelerde örgün eğitime aktif şekilde devam eden 25 yaşını aşmamış gençlerimiz; ‘genckultur.com’ adresinden kayıt olarak sisteme giriş yapabiliyor. Sisteme üye olan gençlerimizin hem sosyalleşmesi hem de özgün fikirlerini hayata geçirebilmesi için büyük bir fırsat onları bekliyor. Son kayıt tarihi 28 Şubat olan sosyalleşme programına Konya’daki tüm üniversiteli gençlerimizi davet ediyorum” diye konuştu.

Toplanan puanlar; tiyatro, konser, spor, eğitim harcamalarında kullanılabilecek
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) arasında imzalanan protokol çerçevesinde; üniversiteli gençler Konya’da düzenlenecek sosyal sorumluluk projelerine katılım göstererek puanlar toplayacak ve bu puanları tiyatro, konser, spor, eğitim harcamalarında kullanabilecek. Genç Kültür Kart üyesi olan gençler, akıllı telefonlarına indirebilecekleri uygulama ile düzenlenecek kitap, online eğitim, spor üyelikleri gibi çekilişlere de katılım sağlayabilecek. Ayrıca her ay belirli sayıda öğrenciye kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında kullanabilecekleri destekler gerçekleştirilecek. Aynı zamanda bu uygulama ile başta Konya Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri olmak üzere sisteme dahil olan üye işyerlerinden dönemsel olarak da indirim hakkından faydalanılabilecek.

Gençlere 20 bin liraya kadar hibe desteği
Sistemin en önemli bölümlerinden biri de Hibe Destek Programı. Gençlerin kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif alanlardaki fikirlerini destekleyecek, aynı zamanda fikirlerini gerçekleştirme noktasında hizmet sunacak program ile gençlerin yönetimyönetişim tecrübeleri kazanmalarına ve sorumluluk alma noktasında da beceriler elde etmelerine zemin oluşturulacak. Genç Kültür Kart Proje Destek Programı ile Konya'da örgün olarak üniversite öğrenimine devam eden 1725 yaş arası gençlerin fikirlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olunacak ve 5 bin ile 20 bin TL arasında hibe desteği verilecek.

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