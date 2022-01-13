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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da eğitimcilere Erasmus proje yazma eğitimi verildi

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından 'Yeni Nesil Eğitim' sloganıyla hayata geçirilen Meram Gelişim Akademisi kapsamında öğretmenlere yönelik seminer gerçekleştirildi.

Meram’da eğitimcilere Erasmus proje yazma eğitimi verildi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ‘Yeni Nesil Eğitim’ sloganıyla hayata geçirilen Meram Gelişim Akademisi kapsamında öğretmenlere yönelik seminer gerçekleştirildi.
Meram Belediyesi’nin eğitim dünyasına kazandırdığı Meram Gelişim Akademisi (MEGA) projesi, farklı program ve etkinliklerle devam ediyor. MEGA kapsamında Meram’da görev yapan eğitimcilere yönelik Erasmus+ KA1 proje yazma eğitimi verildi. Meram Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da eğitimcilerle bir araya geldi.

“MEGA’yı sahiplenen eğitimcilerimize teşekkür ediyorum”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, burada yaptığı konuşmada eğitim neferleri ile bir araya gelmenin ve çocuklar için projeler üretmenin kendilerine mutluluk verdiğini kaydederken, “Böyle bir projeye Meram’da hayat veriliyor olması çok anlamlı. Kısa bir süre önce doğmuş olmasına rağmen MEGA yani Meram Gelişim Akademisi yavaş yavaş ama emin adımlarla içeriğini zenginleştirerek yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın elinden de gençlik, spor, eğitim alanında ödülümüzü aldık. Bu ödülü projede emeği olan hepimiz için almış olduk. MEGA, bu güne kadar yapılmış birçok eğitim projesinden biraz daha farklı. Erasmus örneğinde olduğu gibi. Bu da bir eğitim projesi aslında. Avrupa Birliği'nde gençlikle, eğitimle ilgili farklı projeler üreterek uygulama noktasında çalışmalara başladık. Çocuklarımızın gelişiminde gerek kişisel gerek fiziksel, gerekse ahlaki anlamda eğitimcilerimizin payı çok büyük. Erasmus ile ilgili proje yazma eğitimlerimizin eğitimcilerimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. MEGA’yı sahiplenen, çocuklarımızın daha güzel eğitim almasına katkı sağlamak için çabalayan siz değerli eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde görüş belirtti.

“Birlikte olmak eğitimi daha da güçlendiriyor”
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise Meram Belediyesi’nin öncülüğünde Meram Gelişim Akadamisi projesinin günden güne daha da işlevsel hale geldiğinin altını çizerken, “Belediye başkanımıza eğitime ve eğitimcilerimize verdiği değer dolayısıyla teşekkür ediyorum. Devletimiz var olsun. Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü çalışmayı yapıyoruz. Ama bir taraftan belediyeler bir taraftan hayırseverler ile birlikte olmak eğitimi daha güçlendiriyor. Birlikte olmanın ortaya çıkardığı güç, enerji daha faydalı hale geliyor. Birlikte çalışmanın ortaya koyduğu enerjiyle Avrupa Birliği projeleri, TÜBİTAK projeleri gibi bir çok alanda başarılara imza atılıyor. Sadece akademik çalışmalar değil, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal her türlü çalışmayı hep birlikte yapıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz Avrupa Birliği projelerinde de değerli ekip arkadaşlarıma, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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