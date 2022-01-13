Buzlanma kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde buzlanma nedeni ile aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, SeydişehirAntalya Çevreyolu Bozkır kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep S. idaresindeki 01 SC 651 plakalı Volkswagen marka otomobil, yoldaki buzlanma sebebi ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yara almazken araçta bulunan Zeynep S. ve Yasin S. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karayolları ekipleri ise buzlanan kısımda kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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