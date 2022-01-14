Başkan Altay Altınekin’in Mahallerinde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mahalle ziyaretleri kapsamında Altınekin’in Dedeler, Oğuzeli ve Akıncılar mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altınekin ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Emin Gül, Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere ve AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Mustafa Ersoy ile birlikte Altınekin’e bağlı Dedeler, Oğuzeli ve Akıncılar mahallerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri yerinde dinleyen Başkan Altay, “Bu ay sonuna kadar Konya’nın bütün beldelerini ziyaret ederek tamamlamayı arzu ediyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla birlikte Konyamızın tüm ilçeleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Altınekin Belediyesi’ni de ziyaret eden Başkan Altay, “Konya merkez ve ilçelerimizde çok güzel bir rahmet ve bereket var. Bu yıl çok bereketli geçiyor. Bereket dolu bir yıl diliyorum. Yeni yağış için de dua etmeyi ihmal etmeyelim. Çünkü Konya Ovası bu yıl verimli bir yıl geçirecek inşallah” ifadelerini kullandı.

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