Alper Uludağ, Konyaspor’dan ayrıldı

Konyaspor, Alper Uludağ ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor, 31 yaşındaki futbolcu Alper Uludağ ile yolların ayırıldığını duyurdu. Yeşilbeyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alper Uludağ, daha fazla süre almak için takımdan ayrılmak istediğini yönetimimiz ve teknik heyetimize bildirmiş ve bu talebi olumlu karşılanmıştır. Gösterdiği karakter ve emeklerden ötürü Alper'e teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.