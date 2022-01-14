Konya’da 7 kişinin öldürülmesi olayından önce iki aile arasındaki kavganın duruşmasında arbede

Konya’da aynı aileden 7 kişinin silahla öldürüldüğü saldırıdan önce iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşmasında taraflar arasında arbede çıktı.

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle yargılanan 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Keleş ile Lütfi Keleş ve tutuksuz sanıklar Ayşe Keleş, Ali Keleş, Veli Keleş, İbrahim Keleş, Ali Çalık, Yahya Çalık, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Sanıkların savunmasıyla başlayan duruşmada, Yahya Çalık’ın savunması sırasında müşteki taraf Dedeoğulları ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada arbede çıktı ve bazı polisler de müşteki tarafın saldırısına uğradı. Mahkeme heyeti ise salonu terk ederken duruşmayı izleyenler de dışarı çıkarıldı. Duruşma daha sonra izleyicilere kapalı bir şekilde devam etti.

Duruşma, yaşanan olaylardan dolayı salondan çıkarılan sanık ve müştekilerin dinlenememesi nedeniyle 11 Şubat 2022 tarihine ertelendi. Mahkeme heyeti, Ali Keleş ve Lütfi Keleş’in tutukluluk halinin devamına, diğer 7 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verdi.



Olayın geçmişi

12 Mayıs 2021 tarihinde Keleş ve Dedeoğulları ailesi arasında kavga çıktı. Bu kavgada gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Ayşe Keleş ve eşi Lütfi Keleş'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayşe Keleş, bir süre sonra tahliye olurken, Lütfi Keleş ve Ali Keleş'in tutukluluk hali devam etti.

Kavgaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Lütfi Keleş'in "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar, Ayşe Keleş'in de "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar talep edilmişti. Lütfi Keleş'in oğlu Ali Keleş ve Ali Çalık'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti. Veli Keleş, Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş ve Yahya Çalık'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması talebinde bulunulmuştu. İbrahim Keleş'in de, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenilmişti. Ramazan Çalık’in ise "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapis talebi vardı.

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