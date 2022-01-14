İYİ Partili Paçacı: Tünelin ucundaki ışık da göründü (2)



ERHAN USTA: HDP´NİN YANI PKK´DIR

İYİ Parti'nin bugün Konya ve ilçelerinde düzenlediği program kapsamında Grup Başkanvekili Erhan Usta, Seydişehir ilçesinde esnafı ziyaret etti. Usta'nın ziyareti arasında kasap Kemal Akkoyun ile aralarında HDP diyaloğu yaşandı. Akkoyun'un İYİ Parti'nin HDP ve PKK ile işbirliği içinde olduğunu söyleyince Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmayı kastederek, '' 'Selahattin Demirtaş dedi, İmralı'ya hesap verecek' dedi. Kime hesap verilir? Hesap otoriteye verilir. Kimle iş birliğinde olduğunu söylüyorum. Esas iş birliğini, buradan yakalayabiliriz. İmralı'yı yücelten bir laftır bu. Hesap bir Allah'a verilir. Birisi yanlış yaptığı zaman 'Allah'a hesap vereceksin' dersin.'' dedi.

Akkoyun, ''İmralı'yı yücelten laftır. Çok doğru söylüyorsunuz; ama Recep Tayyip Erdoğan yıkılsın diye de PKK ile bir araya gelmek bence en kötü şey'' dedi.

Bunun üzerine Usta, ''Bir tane, geldiğimize ilişkin bir şey söyle, onu düzeltelim biz. Somut bir örnek istiyorum. Şu örnekten dolayı ben, sizin HDP ile iş birliği yaptığınızı düşünüyorum deyin. Bir örnek gösterin diyorum abi. Bu örneği vermeden, varsayım üzerine hareket edince de olmuyor. Ben şurada takla atarsam HDP ile iş birliği olmadığımıza ilişkin kanaatin olacak mı? Ne yapayım. Bana onu söyleyin'' diye konuştu. Akkoyun da ''Olduğuna kanaat getiriyorum'' dedi.

Usta da, ''Neyimizi düzeltirsek biz, sizdeki bu kanaati yıkarız. Bizim bilgimize göre bizim bir ilişkimiz, temasımız yok. Ne yaparsak sizin bu kanaatiniz yıkılır. Bana onu söyleyin. Fezlekeye evet diyeceğiz diyoruz. HDP'nin yanı PKK'dır diyoruz. HDP'nin olduğu yerde zaten durmuyoruz. ''dedi.DHA-Politika Türkiye-Konya Ali SAYLAM

2022-01-14 16:53:01



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