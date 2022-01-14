Konya Emniyetine araç desteği

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya İl Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan 35 aracın anahtar teslim töreni yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne 35 yeni araç kazandırıldı. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli birimlere yeni araçların anahtar teslim töreni yapıldı.

Törene Konya il Valisi Vahdettin Özkan, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.

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