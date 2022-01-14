Hemşirelik öğrencisi Melike, sevgilisinin kaldığı pansiyonun balkonundan düşüp öldü (2)

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GENÇ KIZIN DÜŞTÜĞÜ BİNANIN EV DEĞİL PANSİYON OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Konya'nın Akşehir ilçesinde hemşirelik öğrencisi Melike Ş.'nin (20) düştüğü binanın, erkek arkadaşı olduğu belirtilen hemşirelik 4'üncü sınıf öğrencisi Murat Ş.'nin kaldığı pansiyon olduğu ortaya çıktı. Murat Ş.'nin ise gece kentteki bir barda garson olarak çalıştığı belirtildi. Şüphe üzerine gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Murat Ş.'nin, ifadesinde Melike Ş.'nin tartıştıktan sonra atlamak istediğinde tuttuğunu, ardından ikinci denemesinde ise önleyemediğini söylediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Atilla MEMİŞ

2022-01-14 18:51:06



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